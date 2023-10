Frequency-Festival 2024: RAF Camora, Peter Fox und Cro bestätigt

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

AF Camora, Peter Fox, Cro sowie Camo & Krooked gehören zu den ersten zehn bestätigten Acts des Frequency-Festivals 2024. Von 15. bis 17. August wird der Greenpark in St. Pölten wieder zum Mekka von Musikfans.

Die erste Phase des Frequency-Line-Up kann sich sehen lassen: RAF Camora, Peter Fox, Cro, Ski Aggro, Sido, Rin, Camo & Krooked, Jeremais, Leony und Levin Lion werden vom 15. bis zum 17. August Besucherinnen und Besucher des Festivals mit ihrer Musik im Greenpark beschallen. headtopics.com

Mit seinen Songs stürmte er die Charts und bringt bei seinen Auftritten zigtausende Fans zum Ausflippen. Mit RAF Camora kommen Deutschrap-Fans nächstes Jahr am Frequency auf ihre Kosten. Nach über einem Jahrzehnt kommt Peter Fox wieder in die Landeshauptstadt. Der Chartstürmer schaffte mit seinem aktuellsten Album „Love Songs“ Platz eins in Österreich, der Schweiz und Deutschland. Mit seinem Klassiker im Gepäck wie „Haus am See“ wird er das Festivalgelände zur Good-Vibes-Only-Location umfunktionieren.

Vorrangig deutsche Künstler schmücken das frische Line-Up. Dazu zählt auch der „Newcomer“ Ski Aggu. Spätestens nach dem Song „Friesenjunge“, einem Cover von Otto Walkes, ist der junge Künstler in aller Munde. Mit seiner Skibrille als Markenzeichen sorgt er mit seinen verrückten Liedern für Partystimmung bei Konzerten. Für seine Maske ist auch Cro bekannt, der Pop-Rap der neuen Schule betreibt. headtopics.com

