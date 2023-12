Freispruch für Frau nach Tritt ins Gesicht beim Mailberger Oktoberfest

Eine 25-Jährige soll einem 23-Jährigen beim Mailberger Oktoberfest ins Gesicht getreten haben. Die Angeklagte plädierte auf nicht schuldig und wurde freigesprochen.





noen_online » / 🏆 15. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Tagelang festgehalten“:Freispruch in spektakulärem Wiener Missbrauch-ProzessDer Angeklagte hat vor Gericht alles bestritten. Der Prozess endete mit einem Freispruch.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Querfeld: 'Und plötzlich steht ein neues Gesicht da'Leopold Querfeld erlebte mit nur 19 Jahren seinen bereits dritten Trainer-Wechsel bei Rapid. Im 'Heute'-Talk berichtet er von seinen Eindrücken.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Prominente zeigen sich in verschiedenen Looks und geben persönliche EinblickeBillie Eilish zeigt sich im 'Großmutter-Look'. Star-DJ David Guetta und Freundin Jessica Ledon verkündeten ihre Schwangerschaft auf dem roten Teppich der Latin Grammy Awards 2023. Rapperin Shirin David ist wieder mal 'nicht halbnackt, nur halbangezogen' für 'Heidi von den Hills'. Harry Styles zeigt erstmals offiziell seine neue Frisur. Er hat jetzt eine Stoppelglatze. Naomi Campbell zeigt sich freizügig und stachelig für Alexander Wang. Carmen Geiss gönnt sich eine Auszeit in der Sonne und präsentiert stolz ihren Body. Zum Fressen gern hat Joe Jonas wohl das Monopoly-Geld mit seinem Gesicht darauf. 'Das Skifahren ist heutzutage etwas anders als zu meinen Rennsportzeiten, aber es gibt nichts Schöneres, als mit morganebeck und den Kleinen auf die Piste zu gehen.' - Bode Miller Sylvie Meis zeigt wie groß ihr Sohn Damian geworden ist.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Außenminister Schallenberg: Waffenruhe würde Hamas stärkenAußenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist der Meinung, dass eine komplette Waffenruhe im Gaza-Krieg vor allem die Hamas stärken würde. Er hält jedoch Feuerpausen zur Linderung der Not der Menschen im Gazastreifen für akzeptabel. Schallenberg erinnerte auch an die israelischen Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Zum 70er von Franz Klammer:Als Bernhard Russi 1976 im Ziel zum Franz-Klammer-Fan wurdeEine Besonderheit: Bernhard Russi erlebt den Moment am Patscherkofel 1976 für uns noch einmal – und schildert seine Sicht der historischen Olympia-Abfahrt.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Ein Kindheitstraum wurde wahr – mittendrin bei Franz Klammers 70-FeierAm 3. Dezember feierte Skikaiser Franz Klammer seinen 70. Geburtstag. Der Feiermarathon fand diese Woche in Klammers Heimat Bad Kleinkirchheim seinen Höhepunkt – mit dabei NÖN-Redakteur Christian Eplinger.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »