Freigabe erteilt – Metaller wollen am Montag streiken

Die Gewerkschaften fordern ein neues, verhandlungsfähiges Angebot der Arbeitgeberseite ein. Sollte es am Donnerstag zu keinem Abschluss kommen, werde ab 6. November gestreikt. Die Streikfreigabe des ÖGB wurde bereits eingeholt, berichtet die APA.

"Jetzt wird es ernst. Die Rekordzahl an Betriebsversammlungen in den letzten Tagen hat gezeigt, dass die Beschäftigten bereit sind, für faire Lohn- und Gehaltserhöhungen zu kämpfen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erwarten sich ein respektvolles Angebot", sagen Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA).

Die beiden Gewerkschafter kritisieren, dass sowohl Bundesregierung als auch Arbeitgeber die Inflationsbelastung auf die Bevölkerung bzw. auf die Arbeitnehmer:innen abwälzen. Die Bundesregierung habe bei der Bekämpfung der Teuerung versagt."Immer mehr starren bereits Anfang des Monats auf ein Minus am Bankkonto, während sich die Rechnungen und Verbindlichkeiten weiter auftürmen. headtopics.com

