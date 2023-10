NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Einer der Publikumslieblinge vom Zwentendorfer Publikum ist Fredi Jirkal. Am Freitag, 10. November, um 20 Uhr, ist es wieder so weit, Fredi Jirkal kommt nach Zwentendorf.

Der Vollbluthumorist bringt die „Geschichten, die das Leben schreibt“ auf die Bühne, großartig, ungezwungen und mit irrsinniger Spielfreude erzählt. Er bleibt durchwegs authentisch und überzeugt mit seiner erfrischenden, sympathischen Art und seinen ebensolchen Programmen.

Ktn: Rauchmelder alarmiert Nachbarn über Brandgeruch in einer Mehrparteienhaus-Wohnung in VillachVILLACH (KTN): Kurz vor 04:30 Uhr morgens meldeten am 28. Oktober 2023 besorgte Mieter eines Mehrparteienhauses im Villacher Stadtteil Auen, dass in einer Wohnung Rauchmelder zu hören sein und bereits Brandgeruch wahrnehmbar sei. Weiterlesen ⮕

Oö: Sieben Feuerwehren bei Brand am Gelände einer Papierfabrik in LaakirchenLAAKIRCHEN (OÖ): Sieben Feuerwehren standen am Freitag, dem 27. Oktober 2023, bei einem Brand am Gelände einer Papierfabrik in Laakirchen (Bezirk Gmunden) im Einsatz. Erste Einsatzkräfte sollen bereits seit den frühen Morgenstunden im Einsatz stehen. Weiterlesen ⮕

Iranerin nach mutmaßlicher Kontroverse mit Moralpolizei totEine 16-jährige Iranerin ist nach einer mutmaßlichen Konfrontation mit der berüchtigten Moralpolizei gestorben. Die Schülerin Armita Geravand starb am Samstag in einer Klinik in der Hauptstadt Teheran, wie die staatliche Nachrichtenagentur IRNA berichtete. Bereits vor rund einer Woche war die junge Frau für hirntot erklärt worden. Weiterlesen ⮕

Für langjähriger Gewerkschaftsmitglieder gab es Urkunden und GeschenkeZahlreiche Mitglieder der Gewerkschaft Pro-Ge wurden im Rahmen einer Feier in Weißkirchen geehrt Weiterlesen ⮕

Ex-Goalie als Goalgetter - eine Demütigung der SonderklasseEin kurioses Spiel mit kuriosen Darstellern und einer desaströsen Leistung der Heimelf. Weiterlesen ⮕

Iran:16-Jährige nach mutmaßlicher Konfrontation mit Moralpolizei gestorbenDie Schülerin Armita Geravand starb in einer Klinik in Teheran nach einer mutmaßlichen Konfrontation mit der berüchtigten Moralpolizei. Bereits vor einer Woche war sie für hirntot erklärt worden. Weiterlesen ⮕