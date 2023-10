Frauennetzwerk klärte Gramater Kinder über Müllvermeidung auf

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

üllprävention, Mülltrennung und Recycling - das waren die drei zentralen Themen des Workshops im Kindergarten Weingartenfeld in Gramatneusiedl. Spielerisch wurde gemeinsam erarbeitet, wie Umweltschutz funktionieren kann.

Welche Konsequenzen für die Umwelt hat es, wenn man seinen Müll nicht fachgerecht entsorgt, sondern einfach liegen lässt? Was entsteht beim Recycling von Produkten? Wie kann jeder Einzelne beim Einkaufen Müll vermeiden? Fragen wie diesen gingen Claudia Maier, Isabella Tonn und Regina Wilmsen vom Frauennetzwerk Gramatneusiedl vor wenigen Tagen mit den künftigen Volksschulkindern im Kindergarten Weingarten auf den Grund. headtopics.com

Nach einer kurzen Präsentation stand die Antwortsuche in Form von mehreren Stationen in spielerischer Form auf dem Programm. Dabei konnten die ältesten Kindergartenkinder das zuvor erworbene Wissen selbst in Form von Bandolinos, mit denen sie Abfall der richtigen Tonne zuordnen mussten, erproben. Ebenfalls Teil des zweistündigen Workshops war unter anderem das Spiel „Eins, zwei oder drei – der Müll ist mir nicht einerlei“ und natürlich auch eine Bastelstation.

„Das erworbene Wissen können die Kinder im Alltag nun jeden Tag anwenden, denn es vergeht kaum ein Tag, an dem sie selbst nicht mit Abfall konfrontiert werden“, halten die Workshopleiterinnen Claudia Maier, Isabella Tonn und Regina Wilmsen übereinstimmend fest. headtopics.com

Weiterlesen:

noen_online »

Kinder getötet: Prozess um Unterbringung im DezemberIm Fall um die Tötung zwei Kinder in Absdorf (Bezirk Tulln) hat die Staatsanwaltschaft die Unterbringung der 36-jährigen Mutter in einem forensisch-therapeutischen Zentrum beantragt. Weiterlesen ⮕

Nahost: Palästinenser verliert seine Kinder an deren GeburtstagAdam und Sham wurden beide am 21. Oktober geboren, der Dreijährige sechs Jahre nach seiner Schwester. Nun sind die beiden Kinder an einem 21. Oktober gestorben, gemeinsam mit ihrer schwangeren Mutter Dareen. Weiterlesen ⮕

Kinder jagen sich in Wiener Park mit ElektroschockerIn Wien-Favoriten sorgen zahlreiche Jugendliche seit Wochen für Krawall. An der Tagesordnung: Vandalismus, Lärmstörungen und Elektroschocker. Weiterlesen ⮕

Wiener Kult-Club-Chef: 'Bei uns wurden Kinder gezeugt'Die Wiener 'Passage' feiert Geburtstag! Das große 'Heute'-Interview mit Christoph Probst und Joachim Bankel zum 20-jährigen Jubiläum. Weiterlesen ⮕

Volksschule in Kössen schließt, 24 Kinder betroffenAuch 1000 Unterschriften für Erhalt haben nichts genützt: Die Gemeinde wird einen Antrag auf Schließung der Volksschule Bichlbach stellen. Weiterlesen ⮕

Polizei holt Kinder an Wiener Schule aus UnterrichtEin Wiener Schuldirektor spricht jetzt Klartext und äußert sich zu den Umständen in den Klassen: 'An vielen Schulen ist eine Grenze erreicht.' Weiterlesen ⮕