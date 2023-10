Frauenleiche im Waldviertel entdeckt: Fahndung nach Verdächtigem

Im Raum Arbesbach (Bezirk Zwettl) im Waldviertel ist eine Frauenleiche entdeckt worden. Es besteht der Verdacht auf Fremdverschulden, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager Onlineberichte. In der Region um Langenlois (Bezirk Krems) war am Montagvormittag eine groß angelegte Suche nach einem 34 Jahre alten Verdächtigen im Gange.

Die Bevölkerung werde ersucht, verdächtige Wahrnehmungen umgehend unter der Polizei-Notrufnummer 133 mitzuteilen, wurde betont. Den Aufforderungen der Exekutive im Bereich Schiltern sei unbedingt nachzukommen, Wanderungen sollten vorerst unterlassen werden.

