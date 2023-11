Frauen-Nationalteam vor zweitem Duell gegen Portugal

Das Frauen-Nationalteam steht vor dem zweiten Duell in der UEFA Women´s Nations League gegen WM-Teilnehmer Portugal. Nach dem 2:1-Sieg am vergangenen Freitag vor ausverkauftem Haus in Altach will die Elf von Teamchefin Irene Fuhrmann auch im zweiten Aufeinandertreffen im Varzim Sport Club in Povoa do Varzim punkten.

Der Ticker vom Spiel Portugal vs Österreich Mit einem neuerlichen Erfolg kann die ÖFB-Auswahl nicht nur wichtige Punkte im Kampf um den Verbleib in der Liga A der Nations League sammeln, sondern sich eine gute Ausgangslage für die beiden letzten Gruppenspiele Ende November und Anfang Dezember gegen Frankreich und Norwegen schaffen.

Teamchefin Irene Fuhrmann vor dem morgigen Rückspiel im Norden Portugals: „Wir haben gesehen, dass es gerade in der ersten Hälfte ein sehr enges und schwieriges Spiel gewesen ist. Es wird morgen ein ähnlicher Kraftakt notwendig sein, um als Sieger vom Platz zu gehen. Portugal ist weiterhin ein sehr unangenehmer und aggressiver Gegner gegen den Ball, darauf müssen wir uns einstellen. headtopics.com

Teamspielerin Barbara Dunst, die den ersten Treffer beim 2:1-Erfolg vorbereitete sowie das zweite Tor selbst erzielte, appelliert vor dem neuerlichen Duell mit dem 19. der FIFA-Weltranglisten an das eigene Team: „Man hat in Altach gesehen, welche Qualitäten Portugal mitbringt. Es erwartet uns auch morgen wieder eine sehr spielstarke Mannschaft.

Während das Frauen-Nationalteam beim Match in Altach ein mit 4800 Fans ausverkauftes Heimspiel erlebte, warten auf die ÖFB-Auswahl morgen bis zu 6000 portugiesische Fans im Estádio Varzim Sport Club. „Da wird eine unglaubliche Atmosphäre herrschen, nichtsdestotrotz kann das auch uns als Gäste nach vorne pushen. headtopics.com

