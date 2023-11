Frauen-Nationalteam gewinnt zweites Duell gegen Portugal

Das Frauen-Nationalteam setzt sich auch im zweiten Duell der UEFA Women´s Nations League gegen Portugal durch und holt im Estádio Varzim Sport Club einen 2:1-Erfolg. Viktoria Pinther und Eileen Campbell treffen nach der Pause.

Die Partie beginnt ohne großes Abtasten, denn beide Teams starten offensiv in das zweite Duell binnen vier Tagen. Nach einem Angriff über rechts kommt Sarah Zadrazil im Strafraum an den Ball, zieht aus kurzer Distanz wuchtig ab und trifft die Querlatte – Pech für die ÖFB-Auswahl (13.). Kurz darauf versucht es Barbara Dunst mit einem flachen Abschluss von der Strafraumkante, Patricia Morais kann parieren (16.).

"Wir sind überglücklich, dass wir diese drei Punkte hier aus Portugal entführen und uns damit eine sehr gute Ausgangssituation für den Dezember schaffen konnten. Das war unser ganz klares Ziel. Es war ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Wir sind gut in die Partie gestartet, waren von Beginn an sehr griffig und haben schon im ersten Durchgang einige gute Chancen kreiert. headtopics.com

"Wir haben das Spiel heute mit unserer unglaublichen kämpferischen Leistung gewonnen. Ich bin unglaublich stolz auf das Team, denn jede Spielerin hat heute alles für den Erfolg getan. Sechs Punkte aus diesen zwei Spiel ist Wahnsinn. Wir haben uns vorgenommen, heute von Anfang an da zu sein und in die Zweikämpfe zu kommen. Das ist uns gelungen ", zieht Kapitänin Sarah Puntigam Bilanz.

Der Ticker vom Spiel Portugal vs Österreich Mit einem neuerlichen Erfolg kann die ÖFB-Auswahl nicht nur wichtige Punkte im Kampf um den Verbleib in der Liga A der Nations League sammeln, sondern sich eine gute Ausgangslage für die beiden letzten Gruppenspiele Ende November und Anfang Dezember gegen Frankreich und Norwegen schaffen. headtopics.com

Frauen-Nationalteam vor zweitem Duell gegen PortugalDas Frauen-Nationalteam steht vor dem zweiten Duell in der UEFA Women´s Nations League gegen WM-Teilnehmer Portugal . Nach dem 2:1- Sieg am vergangenen Freitag vor ausverkauftem Haus in Altach will die Elf von Teamchefin Irene Fuhrmann auch im zweiten Aufeinandertreffen im Varzim Sport Club in Povoa do Varzim punkten. Weiterlesen ⮕

ÖFB-Frauen besiegen Portugal: Schritt in Richtung Nations-League-KlassenerhaltDas Fuhrmann-Team bleibt damit in der Nations League auf Kurs. Man hält Portugal nach zwei Siegen in der Gruppe auf Abstand. Beim 2:1-Auswärtssieg bei teils strömendem Regen zeigte Österreich... Weiterlesen ⮕

Österreichs Frauen feierten im Regen von Portugal einen 2:1-ArbeitssiegDrei Tore in vier Minuten – Österreich steht nach dem neuerlichen Sieg vor dem Klassenerhalt in der Liga A. Weiterlesen ⮕

Klosterneuburger Philipp Haun holt mit Nationalteam den EuropameistertitelDer Klosterneuburger Philipp Haun hat maßgeblichen Anteil am Erfolg des österreichischen Nationalteams im American Football. Mit drei gefangenen Touchdowns und insgesamt 124 Yards wurde er zum wertvollsten Spieler der Partie gekürt. Weiterlesen ⮕

Wie die Regierung mit mehr Mitteln gegen Gewalt gegen Frauen vorgehen willDas Budget für das Frauenressort wird um neun Millionen erhöht. Ein Großteil der Mittel soll laut Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) in Gewaltschutz und Frauenberatungsstellen fließen. Weiterlesen ⮕

Cup-Duell wurde zum ElfmeterkrimiDas Wiedersehen zwischen Klosterneuburg und Gablitz bot alles, was das Fußballherz begehrt. FCK-Goalie Elias Zessner-Spitzenberg wurde zum Matchwinner. Weiterlesen ⮕