Frauen-Duo geht in Gasthaus plötzlich auf Mann (55) los

Wie die LPD Tirol am Donnerstag berichtet, kam es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung auf der Wildmoosalm im Gemeindegebiet von Telfs (Innsbruck-Land) zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 55-jährigen Österreicher und zwei bislang unbekannten Frauen. Der Mann war in Begleitung von zwei Bekannten zu Gast auf der Alm und kam ins Gespräch mit den beiden Frauen.

Im Zuge des vorerst harmlosen Gespräches entwickelte sich ein Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte, wobei die Frauen dem Mann schließlich jeweils ein Bierglas gegen die Schulter und in das Gesicht warfen. Dabei erlitt der Mann Schnittverletzungen im Gesicht und musste nach notärztlicher Versorgung mit dem Notarzthubschrauber"Martin 2" in das Krankenhaus nach Zams gebracht werden.

erbeten. Laut Zeugenangaben handelt es sich bei den unbekannten Täterinnen um zwei Frauen südländischen Typs mit schulterlangen schwarzen Haaren im Alter von 27 bis 35 Jahren. Sie waren als Touristen in Begleitung von ca. zwölf Frauen und drei Kleinkindern unterwegs.

