Frauen an der Front: Wie sie Israel verteidigen

Wie der 7. Oktober Israel traumatisiert hatSeit dem bestialischen Überfall der Hamas ist in Israel nichts mehr so, wie es war. Überlebende und Angehörige von Terroropfern erzählen. Weiterlesen ⮕

Sie (31) will junge Frauen zu 'Rich Bitch Omas' machenStephanie Köllinger hat es sich zum Ziel gemacht, möglichst viele Frauen zu motivieren, sich aktiv um ihre Altersvorsorge und Finanzen zu kümmern. Weiterlesen ⮕

Gewalt gegen Frauen: Landesrätinnen fördern Information und AustauschUm sicherzustellen, dass in den Bereichen häusliche Gewalt und Kinderschutz keine Informationen verloren gehen, tauschen sich Vertreterinnen und Vertreter von verantwortlichen Organisationen regelmäßig aus. So auch beim „Runden Tisch Gegen Gewalt an Frauen“, initiiert von Niederösterreichs Landesrätinnen. Weiterlesen ⮕

ÖSV-Frauen bei Shiffrin-Jagd in Nebenrollen erwartetMikaela Shiffrin ist beim Auftakt-Riesentorlauf in Sölden die große Gejagte, Österreichs Ski-Frauen starten die Saison 2023/24 erneut mit verhaltenen Erwartungen. Weiterlesen ⮕

ÖFB-Frauen: Den Biss gefunden, Portugal den Zahn gezogenFuhrmann-Truppe wahrt dank Fighterqualitäten in Hälfte zwei die Chance auf einen Verbleib in der höchsten Klasse der Nations League. Weiterlesen ⮕

Österreichs Frauen mit Campbell wollen in Altach gegen Portugal ersten Nations League-Sieg4800 Zuschauer hoffen in Altach auf eine Sensation. Weiterlesen ⮕