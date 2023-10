Frau geht Betrügern auf Leim – Trio flüchtet mit Tresor

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 12.50 Uhr in Wien-Floridsdorf. Ein derzeit noch unbekannter Täter verfolgte eine 94-jährige Frau bis in deren Wohnung und gab an, dass er Handwerker sei, berichtet die Polizei in einer Aussendung.Er forderte sie auf in einem Zimmer zu verbleiben und das Kaltwasser aufzudrehen, damit er die Wasserversorgung überprüfen könne.

– Verwenden Sie zur Kontaktaufnahme mit solchen Personen die Gegensprechanlage oder verwenden sie die Türsicherungskette oder den Sicherungsbügel. – Versuchen Sie, sich das Aussehen der Person für eine spätere Personsbeschreibung genau einzuprägen.29.10.2023:"Friends"-Star Matthew Perry ist tot.

US-Medien berichten, dass der aus der Sitcom"Friends" bekannte Schauspieler am Samstag tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden wurde.27.10.2023:"Keine Perspektive auf Frieden": So steht es um Ukraine.24.10.2023: Red-Bull-Fans buhten Verstappen bei Siegerehrung aus. headtopics.com

Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. Sein Sieg in den USA wurde von Buhrufen aus"den eigenen Reihen" überschattet.22.10.2023: Maskenpflicht im Zug? Aufforderung ärgert Passagier. Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen.

Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier. headtopics.com

Angebliche Handwerker stehlen Tresor aus Wohnung von 94-JährigerDie Polizei sucht derzeit nach drei Männern, die die Frau bestohlen haben sollen. Weiterlesen ⮕

Zeuge zur NÖN: „Frau wurde in den Hinterkopf geschossen“Weitere Details rund um die schreckliche Bluttat direkt an der Hauptstraße wurden nun bekannt. Ein Augenzeuge sprach mit der NÖN. Weiterlesen ⮕

Auto mit schlafender Frau rollte in Fluss, Passanten retteten KärntnerinBesucher einer Diskothek waren aufmerksam und bargen die 17-Jährige aus dem Wagen. Die Kärntnerin erlitt einen Schock. Weiterlesen ⮕

Oliver Pocher setzt Podcast fort - mit Ex-Frau Sandy: 'VIEL zu besprechen'Dienstag hatte Pocher das Ende der Podcast-Reihe mit Noch-Ehefrau Amira mit der Begründung 'Vertrauensverlust' verkündet. Weiterlesen ⮕

Gewessler im Gespräch:Wollen Sie den Auto-Individualverkehr abschaffen, Frau Ministerin?Umweltministerin Gewessler hat eine Vision unserer Mobilität, die kritische Fragen herausfordert. Von autofreien Tagen, der Lust am Fliegen und 700 neuen Windrädern in Österreich. Weiterlesen ⮕

Unfall mit Kutsche: Frau schwer verletztBei einem Unfall mit einer Kutsche wurde eine Frau schwer verletzt. Ein Pkw prallte gegen das Gefährt, wodurch die Frau aus dem Kutschblock geschleudert und anschließend von einem Vorderreifen überrollt wurde. Die Unfallstelle wurde abgesichert und aufgeräumt. Die Polizei ermittelt den genauen Hergang. Weiterlesen ⮕