Frau (22) fuhr Polizei in NÖ davon: Flucht endete in einer Leitschiene

Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilte, flüchtete die junge Frau vor einer Kontrolle und prallte bei Purgstall mit überhöhter Geschwindigkeit gegen die Leitschiene.Sie war vermutlich alkoholisiert und hatte laut Polizei keinen Führerschein. Polizisten stellten nach dem Unfall bei der 22-Jährigen Symptome einer Alkoholisierung fest. Sie verweigerte jedoch einen Atemalkoholtest und wurde angezeigt.

Im Auto saßen noch zwei weitere Personen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Im Auto wurden geringe Mengen Betäubungsmittel sichergestellt.

Paris:Polizei schießt Frau in Bahnhof wegen Bombendrohung niederDie Polizei hat in einer Pariser S-Bahnstation eine Frau niedergeschossen, die damit gedroht hatte, sich in die Luft zu sprengen.

Messerattacke: Frau (60) in einer Wohnung in Laakirchen von Ehemann (66) mit Messer niedergestochenLAAKIRCHEN. Ein 66-jähriger Mann soll am Montagvormittag in Laakirchen (Bezirk Gmunden) seine 60-jährige Frau mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben.

Reitstallbesitzerin tot aufgefunden: Verdächtiger FPÖ-Politiker auf der FluchtNach dem tragischen Tod einer 39-jährigen Reitstallbesitzerin in Niederösterreich steht ein FPÖ-Politiker unter Verdacht. Eine groß angelegte Fahndung ist im Gange.