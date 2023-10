Franziska Kronsteiner qualifiziert sich für die Deutsche Meisterschaft der Zauberkunst 2024

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Franziska Kronsteiner erlangte den dritten Platz bei der Vorentscheidung in Kevelaer und schaffte es so, sich für die Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst 2024 zu qualifizieren. ranziska Kronsteiner belegte den dritten Platz bei der Vorentscheidung in Kevelaer und qualifizierte sich damit für die Staatsmeisterschaft 2024.

Alle drei Jahre werden bei der deutschen Staatsmeisterschaft die Meisterinnen und Meister der Magie in den unterschiedlichsten Sparten der Zauberkunst vom MzvD (Magischer Zirkel von Deutschland) gekürt. headtopics.com

Die Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft war laut Kronsteiner fast unumgänglich, da in Österreich in der Kategorie „Zaubern für Kinder“ keine Staatspreise vergeben werden. Die gelernte Kindergartenpädagogin hat sich vor zehn Jahren der Zauberei verschrieben und übt ihre magische Leidenschaft nun seit mittlerweile anderthalb Jahren hauptberuflich aus.

