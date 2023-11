Franz Romeder feierte 85. Geburtstag

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Ehrenobmann Franz Romeder (Mitte) feierte mit Pater Bernhard Prem, Aufsichtsratsvorsitzender Josef Gundinger, Obmann Gerhard Preiß, Abt Johannes Maria Szypulski, Geschäftsleiter Vizebürgermeister Werner Scheidl und Bürgermeister Josef Schaden.

ie Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte feierte ihren Gründungs- und Ehrenobmann Franz Romeder zu seinem 85. Geburtstag mit vielen Freunden, Funktionären und Mitarbeitern. Franz Romeder, Ehrenobmann der Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte, wurde am 16. Oktober 85 Jahre alt. Nun wurde er gebührend vor den Vorhang gebeten und groß von der Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte gefeiert. Obmann Gerhard Preiß lud daher zu einer Feier in die Stiftstaverne Stift Zwettl ein. headtopics.com

Obmann Preiß hielt die Laudatio. Er beleuchtete den schulischen und beruflichen Werdegang vom Besuch der Stiftsgymnasien Zwettl und Melk, wo er auch maturierte, und anschließend das Jusstudium an der Universität Wien abschloss. Beruflich führte ihn der Weg vom Sekretär im Niederösterreichischen Bauernbund zum – mit 31 Jahren - jüngsten Landtagsabgeordneten bis zum Landtagspräsidenten und zum Präsidenten des NÖ-Gemeindebundes.

Obmann Preiß bekräftigt nochmals, dass Romeder in seiner aktiven Zeit ein Segen für das Waldviertel war. Er stand den Waldviertler Bürgermeistern bei der Umsetzung von regional wichtigen Projekten mit Rat und Tat zur Seite, was sich in zahlreichen Ehrenbürgerschaften niederschlug. headtopics.com

