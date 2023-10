Franz-Josef Baur abstrahiert die Micky Maus

Er häkelt und strickt, schüttet und wischt, dazwischen arrangiert er auch einmal Teddybären – und hat sich als deutscher Wahlwiener mit seiner offenen Art in kürzester Zeit ein breites Netzwerk aufgebaut (dass er sich hier gut zurecht findet, dürfte jedenfalls nicht nur an seinem Vornamen Franz-Josef liegen).

„Als ich das erste Heft öffnete, fühlte ich mich wie einer, der bei einem Grubenunglück verschüttet worden war und nun nach den Tagen der Finsternis wieder ans Tageslicht trat …“, sagt Gottfried Helnwein (aktuell in der Albertina zu sehen) über seine Begegnung mit Micky Maus im Wien der Nachkriegszeit.

Im Gegensatz zur Helnweins Hyperrealismus ist Micky Maus bei Franz-Josef Baur allerdings oft nur noch verschwommene Erinnerung. „Wir vergessen, wie sie eigentlich aussah“, sagt er. „Man weiß es ungefähr, aber irgendwie verwischt. headtopics.com

In seiner Malerei ist die Maus nun von Bild zu Bild abstrahierter. „Ich habe mich gefragt, inwieweit kann ich die Form weglassen, sodass ich nur noch die Farben habe. Interessant wäre, ob man auch noch an Mickey Maus denkt, wenn das Bild separat zu sehen wäre.“ Weil er immer auch viel mit Textil arbeitet, gibt es die Maus auch in abstrahiert-dreidimensionaler Form aus Stoff.

Zur Präsentation von „Perception Fading Youth“ kamen u. a. Landsleute wie der deutsche Justizminister Marco Buschmann, Sängerin Cassandra Steen und Schauspieler Devid Striesow („Ich bin dann mal weg“), aus Österreich die Designer Thomas Kirchgrabner und Hermann Fankhauser, Maler John Petschinger oder die Schauspieler Julian Waldner („Klammer“) und Markus Freistätter („Erik und Erika“). headtopics.com

