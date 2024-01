Frankreich: Gabriel Attal wird neuer Premierminister

Einen Tag nach dem Rücktritt von Elisabeth Borne als Frankreichs Premierministerin hat Präsident Emmanuel Macron am Dienstag einen Nachfolger ernannt, wie der Elysee-Palast mitteilte: Neuer Premierminister wird Gabriel Attal, der erst 34-Jährige war zuletzt Bildungsminister. Zugleich wurde er mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Der personelle Umbau Macrons gilt als Versuch eines Befreiungsschlags – er hofft auf frischen Wind.

Attal – der mit der Amtsübergabe jüngster Regierungschef Frankreichs wird – gilt als politisch aufstrebend, breitere Bekanntheit erlangte er vor allem in seiner Rolle als Regierungssprecher. Der enge Vertraute Macrons hatte vor dem Bildungsministerium schon mehrere Regierungsposten inne. Er gilt als recht beliebt und hat den Ruf, auch mit Vertretern anderer politischer Lager sachlich diskutieren zu können. Erst Montagabend hatte Borne nach tagelangen Spekulationen ihren Rücktritt eingereicht. Macron nahm ihr Gesuch an und dankte ihr via X (Twitter) öffentlich „von ganzem Herzen“ für ihre „vorbildliche“ Arbeit im Dienste des Lande





