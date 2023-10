Frankenfelser Schulkinder schenken Weihnachtsfreude

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Rechtzeitig vor Beginn der Weihnachtszeit nahm die Volks- und Mittelschule Frankenfels, wie auch schon in den letzten Jahren, wieder an der Aktion „Schenke Weihnachtsfreude“ teil.

Die Packerl holte ein Lastwagen vor der Schule ab und sie werden nun nach Rumänien, Moldawien und in die Ukraine gebracht, wo sie in der Vorweihnachtszeit an bedürftige Kinder ausgeteilt werden. Es kamen knapp 70 Schachteln zusammen, die Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern sollen.

Österreich Schlagzeilen

Weiterlesen:

noen_online »

Sicherheit im Straßenverkehr für SchulkinderDie Schüler wurden über Anhalteweg, Sichtverhältnisse und toten Winkel informiert. Verkehrssicherheit soll damit erhöht werden. Weiterlesen ⮕

Australien plant den Abschuss von tausenden WildpferdenDie Behörden des australischen Bundesstaats New South Wales haben den Abschuss von tausenden Wildpferden aus Hubschraubern angekündigt. Zum Schutz der heimischen Arten solle bis 2027 die Zahl der sogenannten Brumbys im Kosciuszko-Nationalpark von derzeit rund 19.000 auf 3000 reduziert werden. Weiterlesen ⮕

Tirol Werbung-Chefin will Gesetze für GanzjahrestourismusDie Tirol Werbung forciert den Ganzjahrestourismus. Die Saisonen würden wegen der Klimaveränderung mehr und mehr verschwimmen, daher sollte die Politik notwendige Gesetzesänderungen auf den Weg bringen, erklärte Geschäftsführerin Karin Seiler im APA-Interview. Dies betreffe etwa das Mountainbiken, das länger als bisher möglich gemacht werden solle. Weiterlesen ⮕

Sicherheit im Straßenverkehr für SchulkinderDie Schüler wurden über Anhalteweg, Sichtverhältnisse und toten Winkel informiert. Verkehrssicherheit soll damit erhöht werden. Weiterlesen ⮕

Pfefferspray-Räuber (34) von Tulln von Polizei gefasstBeim Bezahlen seines Red Bulls zückte ein Mann in einem Supermarkt einen Pfefferspray und schleuderte der Angestellten Reizgas ins Gesicht. Weiterlesen ⮕

Charly Moser holt Austrian-Masters-SiegDer Frankenfelser Charly Moser holte sich den Judo Veteran Austrian Masters Sieg in Linz Weiterlesen ⮕