FPÖ wirft ÖVP Angst vor Aufklärung vor

Angst?" startete die Dienstag-Pressekonferenz der FPÖ mit Generalsekretär Christian Hafenecker. Er listete dabei auf, in welche Skandale die ÖVP verwickelt sei und wieso sie"nackte Angst" habe.eine"Farce" gewesen sei. Die FPÖ werde jedenfalls am Thema dran bleiben und sich um eine weitere Aufklärung der Tätigkeit"aller Corona-Gremien" bemühen."Da kommt sicher noch etwas auf uns zu", hieß es vom freiheitlichen Generalsekretär..

Hafenecker traut seiner Partei bei den nächsten Wahlen zu, zumindest 25 Prozent zu erreichen. Dann sei es für die FPÖ möglich, Untersuchungsausschüsse allein zu beantragen, das"ist ein weiterer Grund, warum die ÖVP bereits mit den Knien schlottert", betont Hafenecker. Angst habe. Der Fall rund um den Ex-Spitzenjuristen habe in den vergangenen Tagen"Fahrt aufgenommen". Die ÖVP wolle nun Peter Pilz in die Spionageaffäre umDie"Sicherstellungen sollen dabei ohne Auftrag und Wissen der Staatsanwaltschaft passiert sein", so der FPÖ-Generalsekretä

