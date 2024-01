FPÖ startet ins Superwahljahr 2024

Die FPÖ ist am Samstag mit dem Neujahrstreffen in der mit über 2.000 Menschen vollbesetzten Schwarzlhalle in Premstätten bei Graz ins Superwahljahr 2024 gestartet. Den Auftakt machte der Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Harald Vilimsky. Danach attackierte der Spitzenmann für die steirische Landtagswahl im Herbst, Mario Kunasek, die schwarz-rote Landesregierung. Höhepunkt war der Auftritt Herbert Kickl, der in einem Rundumschlag u. a. ein"Abstreifen der Ketten" ankündigte.

Als Herbert Kickl die Bühne betrat, gab es im Publikum kein Halten mehr, alles erhob sich zu"Herbert"-Sprechchören. Er sei topmotiviert, so der Bundesparteiobmann, und das sei eine"schlechte Nachricht" für die Regierung, die nichts in diesen Ämtern verloren habe, sagte Kick





