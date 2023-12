FPÖ kritisiert angebliche Eröffnung eines deutschen Weihnachtsmarktes durch einen Muezzin

Die FPÖ ortet eine „Unterwerfung“, weil ein deutscher Weihnachtsmarkt angeblich von einem Muezzin eröffnet wurde. Das ist allerdings ein Weihnachtsmärchen.Wenn die erste Kerze am Adventskranz brennt und der Nikolaus Anfang Dezember Geschenke bringt, dann läuft die FPÖ zu Hochtouren auf. Als prononcierter Traditions-Bewahrerin sind der freiheitlichen Partei weihnachtliche Bräuche ein besonderes Anliegen.

„Nikolaus-Verbote“ sind ihr ein Dorn im Auge, das Christkind gilt es gegen den Weihnachtsmann zu verteidigen – und ein Ereignis in Deutschland regt zurzeit besonders auf. Ein Weihnachtsmarkt in Karlstadt, einer Kleinstadt im bayerischen Franken, soll durch den Ruf eines Muezzins eröffnet worden sein. Ein entsprechendes Video kursiert in den sozialen Medien, Politiker der deutschen Rechts-Partei AfD (Alternative für Deutschland) und der österreichischen FPÖ echauffieren sich. Darunter auch der FPÖ-Spitzenkandidat für die kommende EU-Wahl, Harald Vilimsk





profilonline » / 🏆 1. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FPÖ-Chef Abwerzger schließt Koalition mit Sobotka ausDer Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger lehnt Koalitionsverhandlungen ab, in denen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka eine Rolle spielt. Er fordert eine 'saubere ÖVP' und eine interne Säuberung der Partei.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Umfrage-Beben: FPÖ hängt auch bei EU-Wahl alle weit abNicht nur die Nationalratswahl, auch die EU-Wahl am 9. Juni 2024 dürfte zum blauen Triumphzug werden. Aber: Nur 56 Prozent wollen teilnehmen.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Rechtsstreit mit der FPÖ Niederösterreich wegen einer Sache mit den WirtenWir befinden uns mitten im Rechtsstreit mit der FPÖ Niederösterreich wegen dieser einen Sache da mit den Wirten. Der erste Prozesstag ist gemeistert. Der Richter des Wiener Handelsgerichts fällt sogar schon ein erstes Urteil: Es wird wohl sehr lange dauern.

Herkunft: DieTagespresse - 🏆 14. / 51 Weiterlesen »

FPÖ NÖ vs. Tagespresse: Bericht vom ersten ProzesstagWir befinden uns mitten im Rechtsstreit mit der FPÖ NÖ wegen dieser einen Sache da mit den Wirten. Der erste Prozesstag ist gemeistert.

Herkunft: DieTagespresse - 🏆 14. / 51 Weiterlesen »

Kritik an Gemeindebudget für 2024ÖVP und FPÖ kritisieren den Voranschlag für das Finanzjahr 2024 in Heidenreichstein.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Ktn: FF Althofen unterstützt leukämiekranken Dominik mit Spende von fast 8.500 EuroALTHOFEN (KTN): Der Beginn des Weihnachtsmarktes im stimmungsvollen Stadtpark Althofen, am 1. und 2. Dezember 2023, war geprägt von festlicher Atmosphäre und herzlicher Solidarität. Unsere Verkaufshütte stand dabei ganz im Zeichen von Dominiks Lächeln.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »