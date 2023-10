FPÖ-Kongress warnt vor einer WHO-Gesundheitsdiktatur

FPÖ-Nationalratsabgeordneter Gerald Hauser: WHO, EU und Bundesregierung haben ein gemeinsames Ziel, „uns Grund- und Freiheitsrechte zu nehmen“ (Foto: Screenshot RTV)

Tedros Adhanom Ghebreyesus ist der mächtigste Unbekannte der Welt. Von der Menschheit nahezu unbemerkt soll er ab Mai 2024 die Demokratie abschaffen, Ungeimpfte in Lagern internieren und sogar zwangsweise impfen können. Ghebreyesus ist Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), und diese könnte bald, glaubt man der FPÖ, eine „Gesundheitsdiktatur“ auf unserem Planeten errichten.

Um das zu verhindern, laden die Freiheitlichen kommenden Samstag im Kursaal von Hall in Tirol zum Kongress „WHO und EU: Auf dem Weg zur Gesundheitsdiktatur?“. Neben FPÖ-Chef Herbert Kickl und FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz ist auch der freiheitliche Abgeordnete Gerald Hauser als Redner angekündigt. headtopics.com

Hauser ist Tourismussprecher der FPÖ und führte bis zur Pandemie ein recht unauffälliges politisches Leben. Seit Corona tingelt er als Kämpfer gegen eine vermeintliche Corona-Diktatur durchs Land. Immer mit dabei: sein Buch „Und die Schwurbler hatten doch recht“. Dieser Tage erscheint das nächste Buch, das Hauser mit dem Tiroler Urologen Hannes Strasser geschrieben hat: „Die gestohlene Normalität. WHO-Diktatur stoppen – Gesundheitssystem retten.

