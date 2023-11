FPÖ fordert das Nutzen der Erdgas-Vorräte im Weinviertel

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:ie Ukraine will ab 2025 kein russisches Erdgas mehr Richtung Westen durchleiten. FPÖ-Klubobmann Reinhard Teufel fordert daher die rasche Nutzung des Gasfunds der OMV in Groß-Enzersdorf..

Er betont, dass noch immer viele private Haushalte in Niederösterreich auf Gas angewiesen seien. Ebenso benötige die heimische Wirtschaft und Industrie dringend ausreichend Energie, um nicht in einen Wettbewerbsnachteil zu rutschen. „Abgesehen davon wäre es ein Wahnsinn die neu entdeckten Gasvorkommen im Boden zu lassen, so wie das Neos, Grüne und SPÖ verlangen würden“, kritisierte Teufel.

Laut Angaben der OMV würden die förderbaren Ressourcen auf 48 Terawattstunden geschätzt, was rund 28 Millionen Fass Öläquivalent entspreche. „Da können die grüne Umweltministerin und der ÖVP-Bundeskanzler oft mit ihren Flüssiggastankern aus Dubai antuckern, um diese Menge nur annähernd zu erreichen“, forderte Teufel die schwarz-grüne Bundesregierung auf, ihr „Klimaglück“ in Wittau zu suchen. headtopics.com

