FPÖ-Chef Herbert Kickl in Kanzler-Rede ohne Nennung von Namen

Ganze achtmal sprach Karl Nehammer FPÖ-Chef Herbert Kickl in seiner Kanzler-Rede an – ohne dabei ein einziges Mal seinen Namen zu nennen. 'Da gibt es denjenigen, der steht für Zerstörung, für Destruktion. Ich, liebe Freundinnen und Freunde, stehe für Gestaltung. Ich sage euch, worum es wirklich geht: Die einen, die gerade jetzt besonders laut sind auf der politischen Bühne, radikal sind, Hass säen, die haben ein Ziel. Das Ziel lautet: Das Schlechte aus den Menschen herauszuholen.

Aber liebe Freundinnen und Freunde, die Volkspartei, ich stehe genau für das Gegenteil. Unser Ziel muss es sein, das Gute aus den Menschen herauszuholen für eine gute Zukunft in unserem Land.'FPÖ-Chef Herbert Kickl 'Und manche lieben es, ein Szenario einer dunklen Vergangenheit zu zeichnen, sich darin zu suhlen. Ich als Bundeskanzler, wir als Volkspartei, wir wollen eine helle Zukunft schaffen und warum? Weil dieses Land es verdient. Weil dieses Land Menschen prägt, die fleißig sind, die bereit sind, auch eben Verantwortung zu übernehme





Herbert Kickl und unsere demokratische Dummheit

Herbert Kickl nutzt seinen TV-Auftritt in der ZiB2 aus und Martin Thür versucht, mit vorbereiteten Argumenten gegen ihn anzugehen.

Kanzler Karl Nehammer startet angeschlagen ins Wahljahr und muss laut Umfragen um seinen Posten zittern. Im ORF setzte es eine politische Kampfansage.

FPÖ-Neujahrstreffen:Kickl: „Ich habe eine so lange Fahndungsliste: Nehammer, Edtstadler, Rauch"
Rund 2500 Gäste der Freiheitlichen erlebten in der Steiermark-Halle in Premstätten den erwartbar angriffigen Herbert Kickl und die Abrechnung mit dem „Swinger-Klub der Machthungrigen".

Corona-Impfstoffe: Viel Empörung, wenig Evidenz von Rechts
Die FPÖ und rechte Medien entrüsten sich über einen Faktencheck zu Covid-Impfstoffen. Welche Argumente liefern Herbert Kickl und seine Gefolgsleute?

ÖVP-Chef Nehammer startet Nationalratswahlkampf in Wels
ÖVP-Chef Karl Nehammer hat am Freitag vor rund 2.000 Unterstützern und Unterstützerinnen in Wels seinen Nationalratswahlkampf gestartet und sich dabei zum einzigen Gegner von FPÖ-Chef Herbert Kickl stilisiert, ohne diesen namentlich zu nennen.

