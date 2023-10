FPNÖ bestätigt! Opfer und Verdächtiger waren Mitglieder

aus dem Waldviertel bestätigte am Montagnachmittag ein Sprecher der FPNÖ, dass sowohl das Opfer als auch der mutmaßliche Schütze FPÖ-Mitglieder waren.Ein Mann soll eine Frau mit einem Kopfschuss hingerichtet haben. Er ist auf der Flucht oder hat sich bereits selbst gerichtet„Die Tat ist eine menschliche Tragödie und absoluter Wahnsinn.

Gleich danach begann die Fahndung nach dem mutmaßlichen Schützen. Der Wagen des Mannes wurde in den Weinbergen von Langenlois gefunden, laut"Kurier" auch mit Abschiedsbrief."Das können wir weder bestätigen noch dementieren", so ein Polizeisprecher. Bis zum Auffinden der Leiche oder Festnahme des Verdächtigen ist die Polizei jedenfalls in höchster Alarmbereitschaft, warnte auch die Bevölkerung vor Wanderungen in der Gegend rund um Langenlois.

Der Gesuchte sei laut Exekutive 1,70 Meter groß, von normaler Statur, hat dunkelblondes Haar, blaue Augen. Er soll mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet sein. Es soll somit der bereits 23. Femizid heuer in Österreich sein. headtopics.com

