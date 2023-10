Fotoschau mit Obmann des Kulturspektrums Franz Schmutz eröffnet

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Eröffnung der Fotoschau mit Obmann des Kulturspektrums Franz Schmutz (links), Bürgermeister Franz Kriener (2. von links), Organisator Kurt Weinstabl (4. von links) und den Fotografinnen und Fotografen.

otoamateure aus Neustadtl und Umgebung präsentierten in einer Koproduktion mit der Fotogruppe der Naturfreunde Amstetten eine Auswahl ihrer persönlichen Highlights des vergangenen Fotojahres. Die Fotografinnen und Fotografen wollten damit zeigen, was ihnen beim „Herumschleppen“ ihrer Kamera so vor die Linse gekommen ist. Und es ist eine erstaunliche Vielfalt. Die Fotoschau wurde am 27. Oktober eröffnet und ist in den Räumlichkeiten des Gemeindeamtes noch bis 1. November zu sehen. Sie ist traditionell ein Teil des Kulturherbstes „Jakob, es ist Herbst“ des Kulturspektrums Neustadtl mit Obmann Franz Schmutz. headtopics.com

„Die Ausstellung zeigt verschiedenste Motive und Techniken. Ein Foto sollte aber nicht nur angeschaut werden, wenn möglich schaut man in es hinein“, betonte Bürgermeister Franz Kriener anlässlich der Eröffnung und dankte Kurt Weinstabl und seinem Team für die Organisation der Fotoschau.

