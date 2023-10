Fotografische Reise nach Grönland

Mit gleich drei Vorträgen wird die Ausstellung des Fotoclubs Stockerau, die unter dem Motto „Die Schönheit des Vergänglichen“ im Stockerau Belvedereschlössl noch bis 29. Oktober von 10 bis 18 Uhr an Samstagen, Sonn- und Feiertagen besucht werden kann, angereichert. Den Anfang machte Hannes Landschauer mit seinen

Gut 30 Gäste sorgten dafür, dass im Dachgeschoss des Belvedereschlössl die Sessel knapp wurden. Hannes Landschauer startete die Technik, während seine Frau Karin Loschko alle Sessel organisierte, die sie zu fassen bekam. Dann hieß es auch schon Licht aus, Beamer an – oder sollte es heißen, es gab kurz technische Probleme, wie es sich für jeden anständigen Vortrag gehört.

Mit so einem beeindruckenden Start war es nicht schwer, sich von den ausgezeichneten Fotografien loszureißen, die mit ihrer Kreativität und sublimen Botschaft der Vergänglichkeit um die Aufmerksamkeit buhlten. headtopics.com

Kurzum, es war ein kurzweiliger Abend nicht nur für Fotobegeisterte, sondern auch für Reiselustige und Weltenbummler oder einfach Menschen, die gern schöne Bilder und Videos sehen. Denn natürlich konnte Landschauer seinem Publikum seine „beste Timelapse überhaupt“ nicht vorenthalten, die er auf dieser Reise aufnehmen konnte.

Eine literarische Reise in die Welt der BäumeSchriftsteller Bodo Hell führte die Besucher bei seiner Lesung aus „Begabte Bäume“ auf eine Entdeckungsreise in die Welt der Bäume begleitet von Wissensschatz und Humor. Weiterlesen ⮕

Dieses Land schafft die Zeitumstellung komplett abIn Grönland werden die Uhren diesmal nicht auf die Winterzeit zurückgestellt. Damit gehe man in eine neue Zeitzone über, teilte die Regierung mit. Weiterlesen ⮕

Grönland pfeift erstmals auf ZeitumstellungDie Insel Grönland wird seine Uhren am Sonntag nicht mehr umstellen. Damit gehe man in eine neue Zeitzone über und rückt um eine Stunde näher an Dänemark und den Rest Europas heran. Weiterlesen ⮕

Grönland stellt erstmals nicht auf Winterzeit umIn Grönland gilt künftig dauerhaft die Sommerzeit. Das Land will eine Stunde näher an Dänemark und den Rest Europas heranrücken. Weiterlesen ⮕

Näher am Rest Europas:Grönland stellt erstmals nicht auf Winterzeit umEinen neuen Weg geht Grönland und verzichtet auf die Zeitumstellung. Damit rückt das Land zeitlich gesehen näher an Dänemark und den Rest Europas heran. Weiterlesen ⮕

Technologien, die die Welt verändernDas Erstellen von Technologie-Listen ist nicht nur für das Erklären historischer Zusammenhänge hilfreich – sie sind auch mitentscheidend für die Zukunft. Weiterlesen ⮕