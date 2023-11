Fotografie-Legende Josef Henk mit Ehrennadel gekürt

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

osef Henk kam durch eine „erbliche Belastung“ zu seinem Beruf: Er wurde nun ausgezeichnet und als begnadeter Fotograf und wandelndes Lexikon beschrieben. Am Rande der Bundespreis-Verleihung für Berufsfotografie wurde der Stockerauer Fotograf von Landesinnungsmeister und seinem Nachfolger Christian Schörg mit der goldenen Ehrennadel der Bundesinnung gewürdigt. Für den jahrzehntelangen Dienst wurde Henk geehrt und als begnadeter Fotograf sowie wandelndes Fotografielexikon bezeichnet.

Josef Henk bedeutet die Auszeichnung nach jahrelanger Hingabe sehr viel und sagt dazu: „Das ist eine Auszeichnung, wo man sagen kann, man hat sich's verdient.“ 1959 wird der heute 64-Jährige in eine der ältesten Fotografenfamilien geboren, die bereits seit 1881 in der Branche tätig war. Josef Henk ist mit eigenen Worten durch eine „erblichen Belastung“ zum Beruf des Berufsfotografen gekommen. headtopics.com

Die schönsten Ereignisse erlebte er in seinem Beruf, da er viel unterwegs war und herumgekommen ist und er auf diesen Reisen auch viele neue und interessante Leute kenngelernt und Kontakte geknüpft habe. Das ist mitunter der Grund, warum man in weiten Teilen des Bundeslandes den Namen Henk kennt und mit den Markenzeichen Größe, Humor und der Stimme verbindet, die auch bereits seinen Vater und Großvater ausgezeichnet haben.

Privat hat Josef Henk die Leidenschaft an der Fotografie nie verloren und nimmt dabei seine Kamera gerne in die Hand - sei es bei Familienfeiern oder um bei Bewerben, Projekten oder Ausstellungen seinen geschätzten Beitrag zu leisten. Henk betreibt sein Fotostudio weiter und hofft, die momentan unklare Nachfolge regeln zu können. headtopics.com

