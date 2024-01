Fortschritte bei KI könnten im Wahljahr 2024 Desinformationen beflügeln

Die Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz (KI), die als Grundlage für Programme wie ChatGPT dienen, könnten im Wahljahr 2024 zu umfangreichen Manipulationen und Desinformationskampagnen führen. "Es war noch nie so einfach, schnell und billig, synthetische, also mit Hilfe von KI erstellte Inhalte zu produzieren", erklärte Merve Hickok, US-Expertin für KI-Ethik und -Politik sowie Präsidentin der Non-Profit-Organisation Center for AI & Digital Policy, im APA-Gespräch.

"Wir werden heuer eine Vielzahl an böswilligen Akteuren sehen, die sich durch Desinformation, Deepfakes und Co. Vorteile verschaffen wollen. Die Hürden sind durch die Fortschritte bei KI so niedrig wie noch nie", sagte Hickok, die heute, Dienstagabend, anlässlich einer Veranstaltung von Außenministerium, TU Wien Informatik und US-Botschaft mit weiteren Expertinnen und Experten über die Auswirkungen von KI auf die Demokratie diskutieren wird





