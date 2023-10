Forstarbeiter bei Schlägerungsarbeiten schwer verletzt

Oktober 2023 gegen 17:00 Uhr wurde ein 29-jähriger Forstarbeiter aus Rumänien im Zuge von Schlägerungsarbeiten in steilem Gelände am Matscher Gupf, Gemeinde Feistritz/Ros, Bez Klagenfurt-Land, von einem herunterfallenden Ast eines noch stehenden Buchenbaumes am Kopf getroffen.

Der Arbeiter stand zu diesem Zeitpunkt unter diesem Baum, der von einem gefällten und mit der Seilwinde bergwärts gezogenen Fichtenstamm gestreift wurde. Durch die Erschütterung löste sich ein trockener, schwerer Ast und traf den Arbeiter am Kopf, wobei dieser schwere Verletzungen erlitt. Ein Arbeitskollege alarmierte per Handy die Einsatzkräfte. Der verletzte Forstarbeiter wurde von den Notärztin bzw.

In der Folge musste der schwerverletzte Rumäne gegen 20:00 Uhr mittels Taubergung durch Mitglieder der alarmierten Bergrettung Ferlach, mit schweren Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen vom Rettungshubschrauber RK-1 in das Klinikum Klagenfurt/WS geflogen werden. headtopics.com

FireWorldAT »

