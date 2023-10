Forschungsprojekt untersucht Karnische Krise vor 235 Millionen Jahren

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Alexander Lukeneder am Bohrturm, der einen 30 Meter langen Bohrkern zu Tage förderte. In den nächsten Monaten wird dieser von Fachleuten in aller Welt Stück für Stück untersucht. ehr Wissen um die Klimakatastrophen der Weltgeschichte soll auch helfen, die Gegenwart besser zu verstehen.

Am Anfang stand die Idee des Gablitzer Paläontologen Alexander Lukeneder, Leiter eines Forschungsprojektes des Naturhistorischen Museums zusammen mit dem Land Niederösterreich und der Akademie der Wissenschaften, das sich mit der Karnischen Krise beschäftigt. headtopics.com

Der Idee folgte die Umsetzung. Vier Tage lang kämpfte sich der Bohrer unter einem aufgelassenen Steinbruch durch die sogenannten „Reingrabner Schichten“, in denen sich die Karnische Krise optimal darstellt. „Ursprünglich hätte ich lieber direkt beim Polzberg gebohrt, aber technische Schwierigkeiten haben uns dazu gezwungen umzudisponieren“, so Lukeneder, der tagelang auf der Suche nach einem neuen möglichst optimalen Ort für den Bohrereinsatz war.

Vorerst machte sich jedoch Ernüchterung breit. Der Bohrkern stellte keine feste Einheit dar, sondern zerbröselte in viele kleine Stücke. Mit Fortdauer der Arbeiten verbesserten sich die Ergebnisse jedoch, wurde der Bohrkern kompakter und lieferte Gesteinsproben, die leichter zu erforschen sind. headtopics.com

