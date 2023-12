Johannes Pleiner-Duxneuner gibt Einblick in die Forschungsfortschritte in der Augenheilkunde. Weltweit leiden mehr als zwei Milliarden Menschen an einer Einschränkung des Sehvermögens. Bei der Hälfte von ihnen wäre es möglich, eine Sehbehinderung durch geeignete Therapien zu verhindern.

Unbehandelte ophthalmologische Erkrankungen sind jedoch eine Hauptursache für eine Erblindung oder eine schwere Beeinträchtigung des SehvermögensJohannes Pleiner-Duxneuner: Tatsächlich ist Roche schon seit Jahren in der Ophthalmologie aktiv, vor allem in den USA. In Europa konzentrieren wir uns seit rund einenhalb Jahren auf die Ophthalmologie, um hier einen Beitrag zur Verbesserung der Behandlungsmöglichkeiten zu leisten. Der Fokus der Forschung liegt in erster Linie auf der Behandlung von Netzhauterkrankungen, da wir derzeit hier die besten Therapie-Ansätze haben. Roche hat im vergangenen Jahr bereits ein innovatives Produkt zur Behandlung von Alters- und Diabetes-bedingten Netzhauterkrankungen erfolgreich für Patient:innen verfügbar gemach





DiePressecom » / 🏆 5. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neue Regelungen im ApothekengesetzGesundheitsminister Johannes Rauch präsentiert am Freitag ab 11 Uhr die Novellen zum Apothekengesetz sowie die neue Impfkampagne.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Rauch hält trotz Ärzte-Drohungen an Reform festGesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hält trotz der zunehmenden Drohgebärden der Ärztekammer an seinen Plänen für seine - wie er sie nennt - 'größte Strukturreform der vergangenen Jahrzehnte' fest.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Gesundheitsminister hält an Plänen für Strukturreform festGesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hält trotz der zunehmenden Drohgebärden der Ärztekammer an seinen Plänen für seine - wie er sie nennt - 'größte Strukturreform der vergangenen Jahrzehnte' fest.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Gesundheitsminister will digitale Medizin ausbauenGesundheitsminister Johannes Rauch plant den Ausbau der digitalen Medizin und die Einführung von Telemedizin. Was bedeutet das für Patientinnen und Patienten? profil begleitet Sie in vier Schritten durch das virtuelle Wartezimmer.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Gesundheitsminister Rauch plant große GesundheitsstrukturreformGesundheitsminister Johannes Rauch plant die größte Gesundheitsstrukturreform der vergangenen Jahrzehnte. Die Macht der Ärztekammer soll beschnitten werden, jedoch soll das Leben eines Menschen ein Preisschild bekommen.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Nahostkonflikt:Pro-Palästina-Gruppe in SPÖ für Kowall „dogmatische Politsekte“Der stellvertretende Bezirksvorsteher von Wien-Alsergrund übt scharfe Kritik am bisherigen Umgang der SPÖ mit dem Verein Der Funke. Einigen Mitgliedern droht der Parteiausschluss.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »