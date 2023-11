Folge 47: Bundeswasserwehrleistungsbewerb: die Sieger im Gespräch

Überprüfe die Einstellungen des Internet Explorers (Kompatibilitätsmodus deaktivieren) oder lade dir bitte gratis einen modernen Browser aus dem Internet herunter.NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen.

Die schnellsten und besten Zillenfahrerinnen und -fahrer zeigten ihr Können beim dritten Bundeswasserwehrleistungsbewerb in Lebring am Gelände der steirischen Feuerwehr-und Zivilschutzschule. 283 Zillenbesatzungen demonstrierten eindrucksvoll, wie zügig und wendig die Zille bei Hochwassereinsätzen manövrierbar ist. In dieser Folge sprechen Kerstin Wimmer, David Frank und Manuel Mayrhofer über Motivation, Muskelkraft und Teamwork.

SC Zwettl feiert zweiten Sieg in FolgeDer SC Zwettl gewinnt gegen Wiener Neustadt mit 3:2 und verbessert sich in der Tabelle. Trainer Günter Schrenk freut sich über die konstanten Ergebnisse. Weiterlesen ⮕

Zwei Rekordmonate in Folge: Auch der Oktober war der wärmste der MessgeschichteZahlreiche 'Sommertage' und einmal mehr als 30 Grad: Auf den wärmsten September folgt der wärmste Oktober der Messgeschichte. Weiterlesen ⮕

Trauerrednerin im Gespräch:„Es wird gelacht und geweint. Es darf alles vorkommen“Helga Matzhold aus Fehring ist Trauerrednerin und hat als solche bereits Hunderte Trauerfeiern gestaltet. Was sie trauernden Menschen mit auf den Weg geben möchte. Weiterlesen ⮕

NBA: Niederlage für Toronto trotz Double-Double von PöltlJakob Pöltl verzeichnete am Montag (Ortszeit) sein erstes Double-Double in der neuen Saison der National Basketball Association (NBA), aber die Toronto Raptors mussten zum dritten Mal in Folge als... Weiterlesen ⮕

Temperaturrekorde im Oktober:Ähnliche Abweichungen im Sommer würden 40 Grad bedeutenNach dem September bricht der Oktober als zweiter Monat in Folge 2023 die Temperaturrekorde der Messgeschichte. Meteorologen sind besorgt. Weiterlesen ⮕

Wieselburg macht die Liga spannendDie Braustädter fügen Tabellenführer Lilienfeld die zweite Niederlage in Serie zu und bringen sich selbst wieder ins Gespräch um den Titel. Weiterlesen ⮕