Flut an Online-Propaganda und Desinformation im Konflikt zwischen Israel und Hamas

Die „New York Times“ schrieb über den Konflikt zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas: „Die Flut an Online-Propaganda und Desinformation ist nach Angaben von Regierungsbeamt:innen und unabhängig Forschenden größer als alles zuvor Gesehene – ein Spiegelbild der geopolitischen Spaltung der Welt.

“ Mein Eindruck ist, dass selbst Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine nicht so viele Falschmeldungen hervorbrachte, wie sie nun nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel und die darauffolgende israelische Militäroperation zu beobachten sind. Es sagt auch viel über uns (als Gesellschaft oder als Einzelne) aus, welche Falschmeldungen weit reisen. Dies verrät, woran Menschen glauben wollen und wen sie als Feindbild sehen. Hier drei Muster, die sich in vielen Falschmeldungen widerspiegeln (Achtung, manche Beispiele beinhalten schreckliche Kriegsbilder): Viele Falschmeldungen verwenden schreckliche Bilder von Kindern, da mit dem Leid von Kindern starke Emotionen geschürt werden können. Manches davon ist komplett erfunde

:

VORARLBERG: Israel korrigiert Zahl der Todesopfer nach Hamas-AngriffDie israelische Regierung hat ihre Angaben zur Zahl der beim Hamas -Angriff auf Israel am 7. Oktober getöteten Menschen nach unten korrigiert. Bei dem Angriff seien etwa 1.200 Menschen in Israel getötet worden, nicht 1.400 wie bisher vermutet, sagte Außenministeriumssprecher Lior Haiat am Freitag.

Herkunft: Vorarlberg | Weiterlesen »

DİEPRESSECOM: In Israel geben die Generäle den Takt vorArmeeführer steigen oft in die Politik ein. In Kriegszeiten bestimmen sie erst recht das Geschick. Nun akzeptierten sie eine tägliche vierstündige Feuerpause.

Herkunft: DiePressecom | Weiterlesen »

ORF: Laut USA: Israel zu täglichen Feuerpausen bereit Israel hat sich nach Angaben der USA zu täglichen Feuerpausen bereiterklärt. Diese würden ab Donnerstag jeweils für vier Stunden im nördlichen Gazastreifen gelten, teilte das US-Präsidialamt in Washington mit.

Herkunft: ORF | Weiterlesen »

DİEPRESSECOM: Angriff auf Israel-Fahne in Graz verhindertZwei junge Männer wollten die Fahne vor dem Rathaus mit einem Messer abnehmen. Polizisten bemerkten dies und schritten ein. Sie nahmen einen der beiden fest. Er ist nicht geständig. Der zweite...

Herkunft: DiePressecom | Weiterlesen »

KLEİNEZEİTUNG: Verfassungsschutz ermittelt:Angriff auf Israel-Fahne am Grazer Hauptplatz verhindertPolizisten verhinderten die Demontage und nahmen einen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Herkunft: kleinezeitung | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Israel-Fahne am Grazer Rathaus beschädigtZwei junge Männer haben in der Nacht auf Donnerstag die auf einem Flaggenmast vor dem Grazer Rathaus aufgezogene Israel -Fahne mit einem Messer beschädigt. Die beiden waren offenbar auf ein Gerüst geklettert, um an die Fahne heranzukommen. Polizisten schritten ein, sie verfolgten die beiden.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »