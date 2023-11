Fluss im Wandel: Herausforderungen für Donauschifffahrt

Für die Donauschifffahrt bringt das einige Herausforderungen.Der österreichische Abschnitt der Donau zwischen der Staatsgrenze bei Passau und Bratislava ist knapp 350 Kilometer lang. Die Infrastruktur auf bzw. entlang dem Fluss gilt als die am besten ausgebaute im ganzen Donau-Raum, entsprechendes Potenzial wird dem Güterverkehr auf dem Fluss für die Zukunft attestiert, etwa im Aktionsprogramm Donau bzw. Masterplan Güterverkehr 2030 des Klimaschutzministeriums.

Ein Unsicherheitsfaktor dabei sind das Wetter bzw. Klima, konkret längere niederschlagsarme Perioden, die zu Niedrigwasser führen. Mit dem Problem ist die Donau allerdings nicht allein. Auf Deutschlands wichtigster Wasserstraße, dem Rhein, sank der Pegel zuletzt deutlich unter einen Meter. Kein Schubverband konnte mehr voll beladen fahren – „klassische Niedrigwasserzeit“, hieß es.

Der österreichische Abschnitt der Donau zwischen bayerischer und slowakischer Grenze ist knapp 350 Kilometer lang Das „Erhaltungsziel“ von viadonau sei die Zurverfügungstellung einer durchgängigen Fahrwassertiefe von 2,5 Metern auf der Donau das ganze Jahr über, so Caspar. Der Tiefgang der Schiffe und Schubverbände ist natürlich je nach Eigengewicht und Fracht unterschiedlich, mitunter müssen sie bei Niedrigwasser weniger laden. Auf dem Rhein in Deutschland konnten Schiffe zuletzt nur noch mit 40 Prozent Kapazität fahren. headtopics.com

Viadonau wurde 2005 gegründet und ist zuständig für alle Bundesbelange auf und entlang der Donau, vom Wasserstraßenmanagement bis zum Flussmanagement. Dazu gehören auch ökologische Belange wie der Schutz der Biodiversität, etwa über Renaturierungsmaßnahmen. Auch der Hochwasserschutz ist eine Kernaufgabe. Dieses „integrative Konzept“, so Caspar, sei eine tragende Säule der Arbeit.

Besonders eignen sich die Schiffe für den Transport großer Mengen Schüttmaterials wie Getreide, Erze, Düngemittel und Treibstoffe, aber auch sehr großer und schwerer Industriegüter und für Schwertransporte, etwa Bauteile für Windkraftwerke. Eine Beispielrechnung von viadonau: Fahre ein Lkw mit einer Gütertonne und einem bestimmten Energieaufwand 100 Kilometer weit, betrage die Reichweite per Bahn 300 und die per Donauschiff 370 Kilometer. headtopics.com

