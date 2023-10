Flughafenfest, Landhaus und Konzerte: Das war der Nationalfeiertag in Tirol

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Flughafenfest, „Tag der offenen Tür“ im Landhaus und Co.: Das war der Nationalfeiertag in TirolKonzerte, exklusive Treffen mit Landeshauptmann Mattle, Kinderprogramm: Am Nationalfeiertag wurde in Tirols Landeshauptstadt einiges geboten. Das Landhaus öffnete seine Tore und das Innsbrucker Flughafenfest lud erstmals seit 2019 wieder Besucher an. Weiterlesen ⮕

Rechtzeitig vorm Flughafenfest: Eurofighter im Anflug auf InnsbruckBeim Flughafenfest in Innsbruck wird am Nationalfeiertag auch ein Eurofighter ausgestellt. Der Flieger des Bundesheeres landet schon am Mittwoch in Tirol. Weiterlesen ⮕

'Letzte Generation' besprühte Landhaus in NiederösterreichDie Landtagssitzung wurde unterbrochen, das Wasser unter dem Landhausschiff wurde ebenfalls eingefärbt. Weiterlesen ⮕

Klimachaoten griffen Landhaus während Sitzung anFarbattacke und Polizeieinsatz im Landhaus St. Pölten: Klimachaoten sorgten für eine Unterbrechung der Sitzung Weiterlesen ⮕

ÖVP kritisiert „Angriff auf Gedenkstätte“ und erntet selbst KritikKlima-Aktivisten besprühten das Landhaus. Die ÖVP stellt einen Zusammenhang zwischen der Aktion der „Letzten Generation“ und der Gedenkstätte für die israelischen Opfer im Landhaus her. Grünen-Chefin Helga Krismer hält das für „unwürdig“. Die Letzte Generation betont, dass ihr Ziel der Landtag gewesen sei. Weiterlesen ⮕

Hier werden in Vorarlberg Schwangerschaftsabbrüche angebotenAm Mittwoch präsentierte das Land Vorarlberg die neuen Pläne für das Angebot von Schwangerschaftsabbrüchen. Weiterlesen ⮕