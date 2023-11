Flüchtlingslager in Nord-Gaza getroffen - Hamas kündigt an, einige ausländische Geiseln freizulassen

Dutzende Menschen sterben nach Raketeneinschlägen in einem Vertriebenencamp im Gazastreifen.

Hamas und Iran tauschen sich in Katar über den Gazakrieg aus. Ägypten öffnet den Übergang Rafah für Verletzte am Mittwoch. Die USA schicken 300 Soldaten in den Nahen Osten.

„Hamas-Kommandeur getötet“: Israel bestätigt Angriff auf FlüchtlingslagerNach der tödlichen Explosion im Flüchtlingslager Dschabalija in Nordgaza hat die israelische Armee erklärt, die Gegend bombardiert zu haben. Weiterlesen ⮕

Hamas veröffentlicht weiteres Video von Geiseln - Panzer dringen offenbar in Stadtteil von Gaza einDie Hamas hat ein Video veröffentlicht, das angeblich drei weibliche Geiseln zeigt. Bei ihrem Vorstoß im Gazastreifen blockiert die israelische Armee offenbar eine wichtige Verkehrsachse.... Weiterlesen ⮕

Dutzende Tote nach Luftangriff in Flüchtlingslager im GazastreifenIsrael fängt erstmals eine Boden-Boden-Rakete mit dem neuen „Arrows“-System über dem Roten Meer ab. Die WHO warnt vor einer Gesundheitskatastrophe im Gaza-Streifen. Hamas und Iran tauschen sich in... Weiterlesen ⮕

Israel und Hamas wegen Verstößen gegen das Völkerrecht gewarntDer Chefankläger warnt Israel und die Hamas vor Verstößen gegen das Völkerrecht und fordert, dass die Hilfe die Zivilbevölkerung erreicht. Weiterlesen ⮕

Hamas entführt 239 Menschen in den GazastreifenDie Hamas hat 239 Menschen in den Gazastreifen entführt, darunter auch Dutzende Arbeiter aus Thailand. Die Hamas fordert die Freilassung aller palästinensischen Häftlinge aus israelischen Gefängnissen. Weiterlesen ⮕

Supernova Sukkot Gathering von Hamas-Terroristen überfallenDas Supernova Sukkot Gathering, kurz: Nova-Festival, im Süden Israels wurde von Hamas-Terroristen überfallen. Eine Mutter konnte ihre Tochter anhand ihrer Tattoos identifizieren. Weiterlesen ⮕