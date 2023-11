Flüchtlinge sollen von Großbritannien nach Ruanda ausgeflogen werden

Angefangen hat alles mit Boris Johnson. Vor eineinhalb Jahren steht der damalige britische Premierminister in einer Halle des Flughafens Lydd in der Grafschaft Kent und erklärt den anwesenden Journalisten, dass illegale Migranten künftig von Großbritannien nach Ruanda ausgeflogen werden. Der Staat in Ostafrika, so Johnson, sei „eines der sichersten Länder überhaupt, weltweit anerkannt für seine Leistungen bei der Aufnahme und Integration von Migranten“.

Die Politik stehe „voll und ganz“ im Einklang mit den rechtlichen Verpflichtungen der Regierung. Das Problem mit den Migranten schien gelöst. Nur: Mit der Wahrheit hatten Johnsons Behauptungen wenig zu tun, das gilt damals wie heute. Geplant ist nach wie vor, Flüchtlinge, die über den Ärmelkanal nach Großbritannien kommen, ohne Asylverfahren nach Ruanda abzuschieben. Ihren Asylantrag sollen sie dort stellen. Im April hat Großbritannien einen Vertrag mit Ruanda unterzeichnet, im Sommer hätte das erste Flugzeug starten sollen. London überwies 140 Millionen Pfund. Ausgeflogen wurde bisher kein einziger Flüchtlin





profilonline » / 🏆 1. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schau mal, wer da hämmert: Der Venus-Angriff ist der Tiefpunkt der Aktivisten-VerrohungDie einzige Nackte, die Velazquez je malte, ist bis auf weiteres nicht mehr zu sehen: Die berühmte „Rokeby Venus“ hat kleine Schäden vom Angriff zweier Klima-Aktivisten davongetragen. So...

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Zwei Rekordmonate in Folge: Auch der Oktober war der wärmste der MessgeschichteZahlreiche 'Sommertage' und einmal mehr als 30 Grad: Auf den wärmsten September folgt der wärmste Oktober der Messgeschichte.

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 20. / 51 Weiterlesen »

Wartung aus der Luft:Mit der automatisierten Drohne ins Reich der IsolatorenJoanneum Research und die FH Joanneum demonstrierten zusammen mit anderen Partnern, wie man künftig Infrastruktur per Drohnen prüfen könnte.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Oö: Die Rollcontainer der Einsatzführungsunterstützung (EFU) der FF Haslach an der MühlHASLACH (OÖ): Die Freiwillige Feuerwehr Haslach beschäftigt sich seit Mitte 2019 mit der Stützpunktaufgabe „Einsatzführungsunterstützung“, kurz EFU. Die Einheit wird von speziell geschulten Kameraden betrieben, um den Feuerwehren im Bezirk bei größeren Ereignissen Unterstützung zu bieten.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Drei chinesische Astronauten zurück auf der ErdeEs ist der zweite Crewwechsel seit der vollständigen Inbetriebnahme der Raumstation „Tiangong“ Anfang des Jahres.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Zweiter Topothek-Stammtisch in St. AegydBeim Topothekstammtisch in St. Aegyd lag der Schwerpunkt auf der Internetplattform der Topothek.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »