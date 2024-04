Flüchtiger Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek in Verbindung mit russischem Geheimdienst

In nun bekannt gewordenen Chats berichtete der flüchtige Ex-Wirecard-Vorstand Marsalek von Schießübung mit einer Spezialeinheit des FSB und „aktiven Maßnahmen“ gegen einen Investigativjournalisten., der sich seit Montag wegen Spionage-Verdachts in U-Haft befindet, kristallisiert sich immer mehr heraus, wie eng verzahnt der nach Moskau geflüchtete Ex-Wirecard-Vorstandmit dem russischen Inlandsgeheimdienst sein dürfte.

Das machen nun bekannt gewordene Chats mit einem inzwischen in Großbritannien inhaftierten Bulgaren deutlich, der eine fünfköpfige, für Russland tätige Spionage-Zelle angeführt haben soll. Den fünf Männern bulgarischer Herkunft wird von den britischen Strafverfolgungsbehörden vorgeworfen, von August 2020 bis Februar 2023 für russische Geheimdienste gleichermaßen geheime wie nützliche Informationen gesammelt sowie in Großbritannien und anderen europäischen Ländern Personen ausgekundschaftet zu habe

