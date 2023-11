Fleischerei Bauer schließt Geschäft in Heidenreichstein

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Beim Burg.Stadt.Fest in Heidenreichstein versorgte Jürgen Bauer gemeinsam mit seinen Helfern noch die zahlreichen Gäste mit allerlei schmackhaften Gerichten. Das Geschäft steht nun vor der Schließung, in reduzierter Form will Bauer aber auch künftig zur Verfügung stehen.

m November 2021 hatte Jürgen Bauer die Fleischerei Edinger in der Burgstadt übernommen. Am 18. November sperrt er das Geschäft ein letztes Mal zu. Keine guten Nachrichten aus der Burgstadt: Zwei Jahre, nachdem die NÖN über ein Ende und einen Neuanfang in der früheren Fleischerei Edinger berichtet hat, wirft Jürgen Bauer als Nachfolger der Familie Edinger in den nächsten Tagen das Handtuch im Geschäft. headtopics.com

Als es für das Unternehmerpaar Ende Oktober 2021 „Sperrstunde“ hieß, war der Fleischermeister Jürgen Bauer aus Pfaffenschlag auf den Plan getreten: Der Pfaffenschlager übernahm im November 2021 das Geschäft. Die Bevölkerung freute sich, dass die Nahversorgung mit allerlei Wurst- und Fleischprodukten weiterhin gesichert war.

