Als Besonderheit wurde sie anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark (FWZS) nicht am Grazer Hauptplatz, sondern am Standort der Feuerwehschule in Lebring abgehalten.

Wie üblich war das Land Steiermark Veranstalter der Flaggenparade, an der die Militärmusik Steiermark, die Feuerwehrmusik Eisbach-Rein sowie die Polizeimusik Steiermark mitwirkten. Als Festredner sprachen Landeshauptmann Christopher Drexler, Lebrings Bürgermeister Franz Labugger sowie Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried, als Vertreter aller beteiligten Blaulicht-, Einsatz- und Rettungsorganisationen. Leichtfried dankte gleich zu Beginn seiner Ausführungen allen, „die diese Ausnahme möglich gemacht haben und ihr zugestimmt haben“.

An der Veranstaltung nahmen unter anderem auch Militärkommandant Heinz Zöllner, Landespolizeidirektor Gerald Ortner, Österreichs Feuerwehrpräsident Robert Mayer, Rotkreuz-Präsident Werner Weinhofer und 3. Landtagspräsident Gerald Deutschmann teil. headtopics.com

Landeshauptmann Christopher Drexler: „Der Nationalfeiertag ist ein Tag der Freude, Erinnerung und Ermutigung. Dabei ist die Flaggenparade seit 40 Jahren eine besonders schöne Tradition. Sie bietet im Vorfeld des Nationalfeiertages die Gelegenheit, ganz offiziell Danke zu sagen.

Bürgermeister Franz Labugger betonte in seinen Grußworten die tiefe Verbindung zwischen der Feuerwehrschule und der Gemeinde Lebring-St. Margarethen. Er erinnerte daran, dass viele, die er in seiner Jugend traf und ihn nach seiner Herkunft fragten, die Feuerwehrschule von Lebring kannten, wann immer er seinen Heimatort nannte. headtopics.com

