Fischamend fördert Vereine mit fast 82.000 Euro

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

emeinderat bringt mehrere Subventionen auf den Weg, bis auf einen fielen alle Beschlüsse einstimmig aus. Den Löwenanteil erhält der Fußballverein ATSV Fischamend für seine Jugendarbeit. Fast 82.000 Euro an Fördergeldern schüttete der Fischamender Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung an örtliche Vereine aus. Mit 73.000 Euro erhält der ATSV Fischamend den größten Brocken. So bekommt der Fußballverein für den Spielbetrieb von zehn Jugendmannschaften jeweils 3.500 Euro, sprich insgesmat 35.000 Euro Förderung. Weiters suchte der Klub um weitere 38.

Dieses Ansuchen war auch das einzige, das nicht die volle Zustimmung im Gemeinderat fand. So hielt SPÖ-Gemeinderat Zoran Stojanovic in der Sitzung fest: „Mir fehlten die betreffenden Rechnungen als Beilage zum Antrag. Wenn es um solche Summen geht, brauche ich entsprechende Nachweise, um zustimmen zu können“. Die Bürgermeisterliste RAM sowie die Liste Schuh stimmten jedoch für die Förderung, weshalb das Abstimmungsergebnis mit 23:1 dennoch deutlich ausfiel. headtopics.com

Der Bogensportclub Fischamend erhielt dieselbe Summe für geplante und vergangene Veranstaltungen. Beispielsweise für ein Trainingslager, ein kostenloses Kursprogramm für Senioren sowie Aus- und Weiterbildungen des Trainerteams.

Dem Pensionistenverband Ortsgruppe Fischamend wurde 900 Euro für die Freifahrt nach Oberösterreich gewährt. So besuchten 51 Mitglieder der Ortsgruppe die Ortschaften Asten, St. Florian und Allhaming im Juni. Der Stadtchor ist mit einem gewährten Förderansuchen von knapp 870 Euro Schlusslicht der Liste. Die Summe ist für die Mietkosten des Volksheims im Zuge eines Konzerts am 16. Juni gedacht. headtopics.com

Aktion gegen Mobbing in der Mittelschule FischamendDie Stadtgemeinde Fischamend möchte aktiv gegen Mobbing vorgehen und hat ein umfassendes Projekt in der Mittelschule gestartet. So wird das Lehrpersonal in Sachen „Social Media“ geschult und der Unterrichtsplan ergänzt. Dafür hat man sich einen Experten ins Boot geholt. Weiterlesen ⮕

Neulengbacher Volksschüler erzielten knapp 700 Euro für „Missio“Unter der Leitung der Religionspädagoginnen verkauften Schüler und Schülerinnen Schokis und Chips für das päpstliche Missionswerk „Missio“. Weiterlesen ⮕

„Golf Trophy“ in Zöbern: 4.000 Euro für die VolkshilfeAlljährlich veranstaltet der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV) NÖ die Golf-Trophy im Golfclub „Eldorado“ in Zöbern. Die Spenden in der Höhe von 4.000 Euro wurden nun der Volkshilfe und deren Initiative „Kinderarmut abschaffen“ übergeben. Weiterlesen ⮕

Elon Musks X bietet Abo ohne Werbung anFür 16 Euro im Monat kann man den Kurznachrichtendienst künftig ganz ohne Werbung genießen. Weiterlesen ⮕

1,7 Millionen Euro für Wertstoffsammelzentrum für vier GemeindenLetzte Woche erfolgte der Spatenstich zum rund 6.800 Quadratmeter großen Wertstoffsammelzentrum in Perwolfs. Es soll ab Sommer 2024 der Bevölkerung von Altmelon und Arbesbach sowie Schönbach und Bärnkopf zur Verfügung stehen. Weiterlesen ⮕

8 Euro in Trafik bringen Oberösterreicher 2,5 MillionenMit nur sechs Quicktipps wurde ein Lotto-Spieler aus Oberösterreich am Sonntag zum Multi-Millionär. In der fünften Kolonne hatte er die Glückszahlen. Weiterlesen ⮕