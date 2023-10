FIS-Präsident mit Schuldzuweisungen an ÖSV, Neureuther mit radikalen Forderungen

Das erste Weltcupwochenende des neuen Ski-Winters ist Geschichte. In der im Vorfeld heiß diskutierten Klimadebatte bleiben mehr Fragen als Antworten. Besonders, weil FIS-Präsident Johann Eliasch sein eigenes Süppchen zu kochen scheint. Indes stellt Ex-Skistar Felix Neureuther radikale Lösungsansätze vor., 61, nahm wegen einer privaten Angelegenheit am vergangenen Wochenende nicht am Weltcupauftakt teil.

Was Eliasch zu vergessen scheint: In der Kalendergestaltung hatte bisher stets die FIS das letzte Wort. Es sei „mehr als suspekt“, dass der schwedisch-britische Geschäftsmann aus der Ferne „dem österreichischen Skiverband die Verantwortung dafür übergibt, dass man hier gestartet ist“, befand Wolfgang Maier, Alpindirektor des(DSV).

Der 13-fache Weltcupsieger würde also das aktuell im Kalender stehende Slalom-Doppel der Frauen in Levi (11./12. November) streichen – sowie das zeitgleich geplante Abfahrtsdoppel der Männer in Zermatt/Cervinia in den März verschieben. Dadurch würde „wahnsinnig viel Druck“ von den Athleten, Skifirmen und Verbänden genommen werden, weil diese deutlich mehr Zeit hätten, um sich vorzubereiten. headtopics.com

