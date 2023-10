Firmenpleiten in Niederösterreich steigen um 21 Prozent

Es ist ein Trauerspiel. Nach den herausfordernden Corona-Jahren hätten sich Unternehmer wohl nicht träumen lassen, dass es noch schlimmer kommt. Und doch: DieLaut Berechnungen des Alpenländischen Kreditorenverbands seien die Firmenpleiten in Niederösterreich im Vergleich zum Vorjahr in den ersten drei Quartalen 2023 um satte 21 Prozent gestiegen.

„Wir fordern diese untätige Regierung auf, endlich ihrer Pflicht nachzukommen und sinnvolle, wirksame Maßnahmen zu treffen, die den kleinen Unternehmen auch wirklich helfen.“"Wir fordern diese untätige Regierung auf, endlich ihrer Pflicht nachzukommen und sinnvolle, wirksame Maßnahmen zu treffen, die den kleinen Unternehmen auch wirklich helfen", so Schaden, der auch erneut auf die Auszahlung des Energiekostenzuschusses 2 für Unternehmen pocht.

Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen. headtopics.com

Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier.

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.06.10.2023: Mordalarm! Pflegerin soll 82-Jährigen erstochen haben.Ärger für Oswald G.: Er lebt seit vielen Jahren in Loosdorf, war in St. Pölten nebengemeldet. headtopics.com

Weiterlesen:

Heute_at »

Klimawandel beeinflusst die Wälder in NiederösterreichDer Klimawandel hat Auswirkungen auf die Ökosysteme in Niederösterreich, insbesondere auf die Wälder. Der Verein Landimpulse bietet einen Grundkurs zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Waldbesitzern an. Obwohl der heimische Wald weiter wächst, werden die Schäden durch den Klimawandel in Zukunft zu größeren Problemen führen. Die Waldinventur zeigt bereits Veränderungen, wie die Dezimierung der Fichte und das vermehrte Auftreten von Laubbäumen. Weiterlesen ⮕

Migration in die Industrieländer erreicht HöchststandDie Migration in die Industrieländer erreichte 2022 einen Höchststand, dabei sind die vom Krieg vertriebenen Ukrainer noch gar nicht eingerechnet. Über sechs Millionen Migranten wanderten 2022 dauerhaft in die Industrieländer ein, ein Zuwachs von 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Familiennachzug und Maßnahmen gegen den Arbeitskräftemangel waren die Hauptgründe. Österreich verzeichnete einen Zuwachs von 21 Prozent, wobei die Vertriebenen aus der Ukraine nicht eingerechnet waren. Weiterlesen ⮕

Historische Wahlen in Polen: Pro-europäische KO-Partei erhält rund 40 Prozent der StimmenBei den polnischen Wahlen in Österreich stimmten rund 40 Prozent der polnischen Staatsbürger für die pro-europäische KO-Partei ab. Die rechtsnationale PiS-Partei erreichte 35,4 Prozent und wird voraussichtlich keine neue rechte Regierung bilden können. Die Wahlbeteiligung von 74,38 Prozent ist die höchste seit 1989. Weiterlesen ⮕

Die Landespersonalvertretung bleibt komplett „schwarz“Die einzig kandidierende Liste erhielt bei der Wahl der Landespersonalvertretung 100 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung ist allerdings auf 78,08 Prozent gesunken. Weiterlesen ⮕

Ministerin Klaudia Tanner: 'Der Terror hätte gesiegt, wenn wir Angst haben“Österreichs Verteidigungsministerin spricht im Interview über die Heeresschau, die Terrorwarnstufe und die kaputte Hercules. Weiterlesen ⮕

Präsident der jüdischen Gemeinde lädt KPÖ zu Gespräch einDer Präsident der jüdischen Gemeinde lädt die KPÖ zu einem Gespräch ein, nachdem bekannt wurde, dass die KPÖ an einer Veranstaltung in der Grazer Synagoge teilnehmen wird. Die KPÖ hat sich über die Jahre hinweg klar positioniert und bereits 2006 gegen Krieg und Unterdrückung im Nahen Osten aufgerufen. Die Bürgermeisterin wurde von den anderen Parteien überstimmt, als sie für die Teilnahme an der Veranstaltung votierte. Die israelische Flagge, die vorübergehend im Rathaus aufgehängt wurde, wird durch eine passende Flagge ersetzt. Weiterlesen ⮕