Finnland ist das glücklichste Land der Welt?

Laut UNO ist Finnland das glücklichste Land, zum siebenten Mal in Folge. Das glauben wir so wenig wie das mit Wien als lebenswertester Stadt. Es kam uns von Anfang an seltsam vor. Und nachdem Finnland von der UNO nun zum siebenten Mal in Folge zum glücklichsten Land der Welt erklärt worden ist, übermannt uns die Skepsis endgültig. Wir wissen doch: Dort ist es das halbe Jahr über zappenduster und eiskalt. Die Menschen schweigen sich an und lächeln selten.

Sie trinken zu viel hochprozentigen Alkohol, obwohl er sauteuer ist. Die Gesellschaft ist überaltert, die Scheidungsrate hoch, die Melancholie allgegenwärtig, was sich in trüben Statistiken widerspiegelt. Das alles kennen wir aus Artikeln, Erzählungen von Besuchern und Filmen der Brüder Kaurismäki, mit so schwarzgeränderten Titeln wie „Fallende Blätter“, „Die Wertlosen“ oder „Reise in die Finsternis

