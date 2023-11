Finderlohn für ehrliche Wiener?

– mehrere Passanten griffen nach den Banknoten. Die beiden Wiener hingegen forderten die Fußgänger auf, das Geld liegen zu lassen und übergaben dieses an die Polizei. Einen Finderlohn gab es bisher nicht – das soll sich ändern.Einer der beiden Männer, Muhammed, wird jetzt durch den Wiener Anwalt Mahmut Sahinol vertreten. Dessen Anliegen ist ein gerechter Finderlohn.

Dieser sei auch berechtigt, denn: Eigentlich stünden ihm und seinem Verwandten Hüseyin immerhin 10 Prozent von der gefundenen Summe zu. Erst ab 2.000 Euro sinkt dieser Wert auf 5 Prozent. Die Übergabe des gefundenen Geldes war für die beiden Männer eine Frage der Ehre – ob das die Wiener Polizei genauso sieht und die aufrichtige Zivilcourage belohnt, bleibt abzuwarten. Anwalt Sahinol sagt zum Vorfall in Simmering gegenüber"":"Die Polizei nahm offensichtlich die Daten meines Mandanten nicht auf. Ich bemühe mich darum, dass er als Finder des Geldes registriert wird."" hieß es, dass die fliegenden Euros als"bedenklicher Fund" eingestuft wurden. Doch wie landete die dutzenden Euro-Scheine überhaupt auf die Straße?"Es dürften mehrere Personen in Streit geraten sein und nach Handgreiflichkeiten dürfte ein Sackerl aufgerissen sein, aus welchem das Geld auf die Straße gefallen sein soll. Anschließend flüchteten die Personen", so die Pressestelle der Wiener Polizei.Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at

:

WİENERZEİTUNG: ein Chamäleon | Wiener ZeitungDie Evolution des Krieges trifft Israel wie die Ukraine.

Herkunft: WienerZeitung | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Badener Anwalt übt Kritik an Corona-ImpfungForsthuber stichelt: Bürger als Versuchskaninchen. Stadt kontert: Entlastung des Gesundheitssystems.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

HEUTE_AT: 23-Jähriger attackiert Polizisten in WienAm Freitagabend ereignete sich in der Wiener Donaustadt ein gewalttätiger Vorfall. Ein Mann (23) ging dabei auch auf Polizisten los.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

DİEPRESSECOM: Ohne Worte: Politiker gedenken Opfern des Wiener TerroranschlagsAm dritten Jahrestag des Terroranschlags in Wien gedachten Politiker von Bundeskanzler Nehammer bis Bürgermeister Ludwig der Opfer mit einer Kranzniederlegung – und viel Stille.

Herkunft: DiePressecom | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Vier Verletzte nach Gasaustritt im Wiener Neustädter KriegsspitalZu einem Großeinsatz von Rotem Kreuz, Feuerwehr und Polizei kam es in der Wiener Neustädter Heizergasse.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Wiener (24) bleiben nach Tod von Mama 10 € im MonatJahrelang führte die Mutter eines Wieners einen Kampf gegen den Krebs, Ende September ging dieser verloren. Nun fehlt es der Familie an Geld.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »