Finanzminister Brunner unterstützt Bundeskanzler Nehammer zu 100 Prozent

Einen Bundeskanzler Kickl kann sich Brunner nicht vorstellen. Darum geht's: Beliebter als Nehammer Seit gut zwei Jahren ist Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) nun im Amt, und mit seiner ruhigen und unspektakulären Art scheint er bei den Wählern gut anzukommen: Laut jüngstem APA/OGM-Vertrauensindex ist Brunner jedenfalls viel beliebter als sein Parteichef, Bundeskanzler Karl Nehammer.

Als möglicher Spitzenkandidat für die Nationalratswahl sieht er sich trotzdem nicht:"Wir haben einen Bundeskanzler, wir haben einen Parteiobmann, und ich unterstütze ihn zu 100 Prozent." Loyalität ist also eine der Tugenden, auf die Brunner setzt - er war einer der Mitunterzeichner der gemeinsamen Erklärung der ÖVP-Regierungsmitglieder im Oktober 2021, dass sie unter der Führung von Sebastian Kurz in der Bundesregierung bleiben würden. Auch auf seinen jetzigen Parteichef Nehammer lässt Brunner nichts kommen:"Ich bin extrem gern Finanzminister und bin gern der Finanzminister an seiner Seite", erklärte Brunner im Gespräch mit der AP





Christian Friedrich Brunner: Schamane aus Baden erobert den BuchmarktDer aus Baden stammende Autor und Schamane hat seinen Lebensmittelpunkt schon lange in die USA verlegt. Mittlerweile erobert er mit seinen Büchern auch den angloamerikanischen Markt. Zwei raunächtliche Lesetipps für die magische Zeit zwischen den Jahren.

Ex-Finanzminister Löger im Zeugenstand bei Kurz-ProzessDer ehemalige Finanzminister Hartwig Löger ist am Montag als Zeuge im Prozess gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (beide ÖVP) wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss befragt worden.

Cyberkriminelle nutzen Kanzler Nehammer für betrügerische KampagnenCyberkriminelle starten einen neuen Angriff auf die Geldbörsen der Österreicher. Dieses Mal nutzen sie sogar Kanzler Nehammer für ihre Masche. Internetbetrüger haben kurz vor Weihnachten Hochsaison. YouTube, Facebook und Co werden mit Werbeanzeigen von Internetabzockern regelrecht geflutet. Da bleibt selbst Bundeskanzlernicht verschont.

Österreichische Regierung präsentiert Ergebnisse der Corona-AufarbeitungDie österreichische Bundesregierung hat die Ergebnisse der Aufarbeitung der Corona-Pandemie präsentiert. Bundeskanzler Karl Nehammer räumte Fehler ein und betonte, dass man mit dem Wissen von heute vieles anders machen würde.

Prozess gegen Sebastian Kurz geht in die WeihnachtspauseDer Prozess gegen den früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz geht in die Weihnachtspause. Vorher wurde allerdings noch der ehemalige Finanzminister Hartwig Löger als Zeuge einvernommen – auch zum überraschend komplexen Thema: „Wer war die ÖVP?“

Kurz-Prozess: Löger im „Erinnerungsdilemma“Am Montag ist die mit Spannung erwartete Befragung von Ex-Finanzminister Hartwig Löger als Zeuge im Kurz-Prozess wegen Falschaussage über die Bühne gegangen. Löger konnte sich bei vielen Fragen nicht erinnern und sprach bezüglich eines Sideletters zwischen den Koalitionspartnern ÖVP und FPÖ konkret von einem „Erinnerungsdilemma“.

