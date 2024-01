Finanzexperte gibt Tipps zur Ordnung der eigenen Finanzen

Sparziele setzen, Einkommen aufteilen und die richtige Anlagestrategie finden: Ein Finanzexperte erklärt, welche Schritte man jetzt setzen sollte, um Ordnung in den eigenen Finanzen zu schaffen. Geld ist ein emotionales Thema, bei dem wir uns gern in Realitätsverweigerung verstecken. Deshalb finden sich bei vielen Neujahrsvorsätzen auch die persönlichen Finanzen auf der Liste.

Aber wo fängt man an, Ordnung zu schaffen und sich strukturiert mit dem eigenen Kapital zu beschäftigen?„Worauf möchte ich sparen?”, sollte laut Andreas Fellner, Vorstand der Partner Bank, die erste Frage lauten. Damit könne man sich für das kommende Jahr finanzielle Ziele setzen. Wichtig dabei ist auch die Frage, wie viel zu sparen man sich leisten kann. Um das herauszufinden, rät Finanzexperte Fellner, einen Budgetplan zu erstellen und Einnahmen und Ausgaben gegenüberzustellen. Dadurch wird sichtbar, wo Einsparungen möglich sind





