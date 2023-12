Finanzausgleich im Nationalrat beschlossen

Am Donnerstag ist im Nationalrat mit den Stimmen von Koalition und SPÖ der Finanzausgleich beschlossen worden. Zentral ist dabei ein „Zukunftsfonds“ mit zusätzlichen Mitteln für Elementarpädagogik, Wohnen und Klima. Scharfe Kritik gab es an der finanziellen Situation der Gemeinden, vom „Aushungern“ war die Rede.Es war ein zähes Ringen, den Finanzausgleich zwischen Bund, Ländern und Gemeinden unter Dach und Fach zu bringen. Am Donnerstag folgte im Parlament die formale Absegnung.

Die SPÖ stimmte dabei mit den Koalitionsparteien. Die Aufteilung der Steuern zwischen den Gebietskörperschaften bleibt gleich, obwohl Länder und Gemeinden vehement eine Änderung des althergebrachten Verteilungsschlüssels gefordert hatten. Dafür erhalten Länder und Kommunen nun Sonderzuschüsse. Diese zusätzlichen Mittel kommen aus dem neuen „Zukunftsfonds“, den Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) ins Spiel gebracht hatte. Der Fonds ist für das erste Jahr mit 1,1 Milliarden Euro dotiert und soll für Elementarpädagogik, Wohnen und Klima verwendet werde





