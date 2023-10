Filmvorführung in Eggenburg zugunsten der Lehrlingsstiftung

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Der Erlös der Filmvorführung in Höhe von 1.000 Euro wurde an Pfarrer Sepp Schachinger für die Lehrlingsstiftung Eggenburg übergeben. Am Bild: Josef Hartl, Fritz Zimmermann, Hans Veigl, Sepp Schachinger, Josef Greil, Anna Steininger, Hans Leidenfrost und Vizebürgermeister Josef Kirbes.

er Eggenburger Hans Leidenfrost präsentierte im Rathaussaal Teil 2 seiner Reise in die Himalaya-Region. Der Erlös des Abends kommt der Lehrlingsstiftung Eggenburg zugute. Der Rathaussaal in Eggenburg war bis auf den letzten Platz gefüllt, als der Filmemacher Hans Leidenfrost – gemeinsam mit seinem Freund Fritz Zimmermann – die Fortsetzung seines faszinierenden Indienfilms präsentierte. Der zweite Teil seines Reiseabenteuers führte die Zuschauer auf eine vierwöchige Reise in die majestätische Himalayaregion durch die Bundesstaaten Uttarakhand und Westbengalen und schließlich bis nach New Delhi. headtopics.com

Die beeindruckende Reisedokumentation, die von Leidenfrost selbst gedreht und kommentiert worden ist, fesselte das Publikum mit spektakulären Aufnahmen von Fahrten auf gefährlichen Himalya-Gebirgsstraßen, beeindruckenden hinduistischen Tempelzeremonien, die Arbeit mit einem Holzpflug auf einem Reisfeld und vieles mehr. Besonders viele herzliche Lacher riefen die Szenen des Besuches von Hans Leidenfrost bei einem örtlichen Friseur hervor.

Im Anschluss an den Filmvortrag konnte das Publikum bei einem Gläschen Wein das Gesehene Revue passieren lassen. Die Agape war bestens organisiert von der KBW-Mitarbeiterin Anna Steininger sowie Waltraud Hartl und wurde unterstützt vom Winzerhof Greil aus Straning. headtopics.com

