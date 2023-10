FF Schärding absolviert Leistungsabzeichen für technische Hilfeleistung

SCHÄRDING (OÖ): 13 Einsatzkräfte der FF Schärding haben am Samstag, 28. Oktober 2023, das Leistungsabzeichen für die technische Hilfeleistung absolviert.

Dabei gilt es in den unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen einen Verkehrsunfall mit den eigenen Feuerwehrfahrzeugen abzuwickeln. Neben Gerätekunde sind auch ein Fragenkatalog für den Gruppenkommandanten und Truppaufgaben in der Stufe Gold zu absolvieren.

Zur Überreichung der Abzeichen (8 Stufe Bronze, 2 Stufe Silber und 3 Stufe Gold) war auch Vizebürgermeister Stefan Wimmer und der stellvertretende Abschnitts-Feuerwehrkommandant Alois Steinmann anwesend. headtopics.com

Bayern: Leistungsabzeichen bei der FF Taching → 12 Aktive und ein Gast aus Palling schafften Prüfung 'Gruppe im Löscheinsatz'TACHING (BAYERN): „Gruppe der Feuerwehr Taching zur Leistungsprüfung angetreten', so lautete die Meldung der beiden Gruppenführer an das Schiedsrichterteam des Kreisfeuerwehrverbandes Traunstein. Weiterlesen ⮕

Brand in einem Wohnhaus in HamburgAufgrund mehrerer Anrufe von betroffenen Bewohnern des Hauses erhöhte die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg auf die Alarmart Feuer 2 und Massenanfall von Verletzten. Die anrufenden betroffenen Hausbewohner schilderten, dass sie die Wohnungen aufgrund einer starken Verrauchung des Treppenraumes nicht verlassen können. Da der Rauch ebenfalls in die Wohnungen zieht, sind sie auf die Balkone geflohen. Eine bewegungseingeschränkte und pflegebedürftige ältere Dame konnte nicht selbstständig auf ihren Balkon flüchten. Die zuerst eintreffenden Polizeikräfte meldeten eine sehr starke und dichte Rauchentwicklung und offene Flammen im Treppenraum und konnten diesen nicht betreten. Nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg konnte ein im Treppenraum abgestellter brennender Kinderwagen mit einem C-Rohr schnell gelöscht werden. Die Einsatzkräfte belüfteten den Treppenraum mit einem Druckbelüftungsgerät und evakuierte insgesamt 10 Personen unter Einsatz von Fluchthauben. Hierzu mussten die Einsatzkräfte die Wohnungstüren gewaltsam öffnen. Neun betroffene Personen waren unverletzt, eine Person ist aufgrund eingeatmeten Rauches vorsorglich in ein Krankenhaus befördert worden. Vier Wohnungen erklärte die Feuerwehreinsatzleitung für unbewohnbar. Immer wieder weist die Feuerwehr Hamburg mit einer vorbeugenden (präventiven) Meldung darauf hin, dass Kinderwagen oder andere Brandlasten – z.B Weiterlesen ⮕

Brand im Hackschnitzelbunker eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes in PiberbachPIBERBACH. In Piberbach (Bezirk Linz-Land) wurden die Einsatzkräfte zweier Feuerwehren in der Nacht auf Sonntag zu einem Brandverdacht bei einem landwirtschaftlichen Anwesen alarmiert. Weiterlesen ⮕

D: Eine Feuerwehrfrau und 29 Feuerwehrmänner bestehen ihre Laufbahnprüfung bei der Feuerwehr StuttgartSTUTTGART (DEUTSCHLAND): 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Stuttgart legten am Freitag, dem 27. Oktober 2023, erfolgreich die Laufbahnprüfung für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst ab. Weiterlesen ⮕

Buchauer Alm in Schutt und Asche: „Es hätte noch schlimmer kommen können“Am Tag nach dem Großbrand sind die Einsatzkräfte mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Brandruine wird zerlegt, um letzte Glutnester zu löschen. Weiterlesen ⮕

Fluorwachs-Opfer Mowinckel unter Tränen, Skifirma spricht von „Desaster“Die Norwegerin, nach dem ersten Durchgang aussichtsreich auf Rang sechs, wurde von der Rennleitung disqualifiziert. Der Grund: Verstoß gegen das Fluorwachs-Verbot. Weiterlesen ⮕